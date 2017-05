Medellín debe ganarle a Emelec para asegurarse en los octavos de Libertadores

Tal parece que el club colombiano con mejor panorama para acceder a la siguiente instancia de la competencia internacional es el equipo rojo de Medellín, una victoria lo asegura en los octavos de final y solo en eso piensa el entrenador. Por esta razón muchos están esperando ver el duelo Medellín VS Emelec en vivo por la Copa Conmebol Libertadores y sobre todos los hinchas tienen gran expectativa por obtener la anhelada clasificación.

El rival no será fácil, un Emelec que llega de empatar con River Plate en el mismísimo Monumental de buenos Aires ya está en Medellín y espera dar el golpe en el Atanasio Girardot para llegar a la última fecha con la ventaja de enfrentar a Melgar en su casa y allí rematar el paso a los octavos, pero todo dependerá de lo que ocurra en la noche de este martes.

En vivo, Online: Medellín VS Emelec en vivo por la Copa Conmebol Libertadores 2017

Martes 15 de mayo a las 9:15 pm por Fox Sports 2 y la plataforma Fox Play

El entrenador de los colombianos, Luis Zubeldía, habló de lo que significa este encuentro y además de lo que debe hacer su grupo frente a los ecuatorianos, que en el duelo jugado en su casa se impusieron por la mínima diferencia pero sin pasar apuros.

“Es un rival que compite con nosotros para clasificar, he dicho que hay 3 equipos para clasificar apenas empezó la Copa y no me he equivocado. Hasta ahora River ya clasificó y nosotros estamos a la expectativa con Emelec”

“Tenemos confianza que podemos hacer grandes cosas de locales y no más que eso, si queremos clasificar tenemos que ganar a Emelec”

Probables alineaciones de los equipos

Antes de verse el juego Medellín VS Emelec en vivo por la Copa Conmebol Libertadores se conocerán los equipos definitivos, pero desde ya se presume que los 11 que mande Zubeldía estarán liderados por Juan Fernando Quintero, quien en el duelo disputado en Guayaquil no estuvo y mucha falta le hizo a su equipo.

Independiente Medellín: David González; Marlon Piedrahita, Andrés Mosquera, Juan Camilo Saiz, Luis Carlos Arias; John Hernández, Didier Moreno; Christian Marrugo, Juan Fernando Quintero; Valentín Viola y Leonardo Castro

Emelec: Esteban Dreer; Jordan Jaime Plata, Fernando Pinillo, Óscar Bagüí; Pedro Quiñónez, Byron Mina, Osbaldo Lastra, Fernando Gaibor, Ayrton Preciado; Marcos Mondaini y Bryan Angulo.

