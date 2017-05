Vuelve la Liga Profesional de Baloncesto en Colombia con un nuevo equipo

A pesar de las dificultades y la falta de patrocinios privados, se ha hecho el anuncio oficial de la que será una nueva Liga Profesional de Baloncesto en Colombia para este año 2017. En un evento en el cual participaron los directivos de Fedecolcesto, de la DPB, de Coldeportes y del Comité Olímpico Colombiano, se presentaron los equipos, el método de competencia y además los cambios que se tendrán en la competencia.

Con 8 equipos de diferentes zonas del país, jugándose en las mañanas de los fines de semana, buscando que se transmitan por televisión los encuentros y un formato que tendrá 3 fases diferentes, el presidente de Fedecolcesto, Jorge García, habló de lo que significa este anuncio: “Es el evento principal de la Federación Colombiana de Baloncesto, venimos de un proceso de constituir la primera liga profesional, de jugar la primera liga, tenemos dificultades porque no hay un patrocinador fuerte, pero tenemos las ganas, el trabajo y la pasión de 8 dirigentes deportivos, de la división profesional y del Comité Olímpico de sacar esto adelante”.

“Este nuevo formato se va a jugar sábados y domingos, ya no los viernes y sábados, se va a programar en las mañanas para buscar la posibilidad de transmisión de los partidos en directo”, afirmó el dirigente de la Federación quien además habló del gran apoyo que tuvo del Comité Olímpico Colombiano y su presidente Baltazar Medina: “Fue fundamental porque es el enlace con Coldeportes Nacional, ha sido una lucha que hemos llevado con Baltazar Medina, de buscar un mejor tratamiento para el baloncesto y para todos los deportes de conjunto”.

Para nadie es un secreto que el deporte en conjunto del país no se ha destacado como se espera, mientras que las disciplinas individuales sín han teido desarrollo, de esto habló García: “Colombia se ha encasillado a apoyar los deportes individuales y sobre todo los que dan medallas olímpicas. Ahí tenemos dificultades porque los demás somos deportes de segunda categoría y se pierde el principio de la equidad porque no es lo mismo preparar un atleta que preparar 12, 15 o 20 para una temporada. Además no es lo mismo obtener una medalla en un deporte de conjunto que en uno individual ”.

El gran objetivo es figurar a nivel internacional y poco a poco se puede ir logrando con este tipo de anuncios, como lo es la Liga Profesional de Baloncesto en Colombia para 2017, y por eso el directivo de Fecolcesto lo habló con claridad: “La meta debe ser estar en los mundiales, tanto masculino como femenino, tengo la ilusión de lograrlo con el equipo femenino porque hemos tenido buenas temporadas y las muchachas han estado en competencia. Con los muchachos es mucho más difícil pero tampoco es imposible”.

Equipos de la Liga Profesional de Baloncesto en Colombia

Con los campeones reinantes y la inclusión del equipo de la capital del Valle del Cauca, la programación iniciará el próximo 20 de mayo y en el mes de agosto está programada la final después de una primera fase todos contra todos en la cual clasificarán 4 equipos y una serie de ‘play offs’ que tendrá cruces entre primerovs cuarto y segundo vs tercero para así conocer a los finalistas.

Academia de la Montaña (Medellín) actual campeón

Águilas de Tunja (Tunja)

Bucaros (Bucaramanga)

Cimarrones del Chocó (Quibdó)

Cóndores (Tocancipá)

Fastbreak (Cali)

Piratas Basketball Club (Bogotá)

Sabios Basketball Club (Manizales)

Acá puede consultar el calendario completo de la Liga para este año 2017 >>CALENDARIO LPB 2017<<

>>Más actualidad del deporte colombiano en PUBLISPORT<<