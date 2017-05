Hinchas de América ‘camuflados’ armaron la fiesta en el Atanasio

El pasado sábado 13 de mayo en el estadio Atanasio Girardot se vio uno de los partidos más vibrantes e intensos del año en la Liga Águila, los rojos de Medellín y Cali se encontraron en el terreno de juego y con empate 2 por 2 terminó el partido en el campo, pero en las tribunas hubo otro panorama. Más precisamente en la zona oriental del escenario de la capital antioqueña, allí se vio que muchos hinchas de América se camuflaron entre hinchas de Medellín para entrar a ver el partido y antes de terminar el juego generaron un poco de desorden.

Aunque no se reportan agresiones, violencia o daños, se sabía que la hinchada visitante no tenía ingreso al escenario, por lo menos en barras organizadas o con distintivos del equipo. Por esta razón los aficionados ingresaron sin camisetas ni banderas de club ‘escarlata’ del Valle y durante gran parte del encuentro no se les diferenció de los seguidores locales.

Sin embargo, cuando el partido llegaba al final y ya habiendo pasado inadvertidos, los seguidores del equipo americano decidieron ‘destapar’ su identidad y aparte de reunirse en el medio de la tribuna oriental, también empezaron a cantar, saltar y hasta con algunas bengalas llamaron la atención de todos los presentes. La transmisión oficial del juego no tomó estas imágenes pero en redes sociales ya se ven los videos de lo ocurrido.

Videos: Hinchas de América se camuflaron entre hinchas de Medellín y armaron la fiesta

¿Estaba prohibida la entrada a hinchas del América? La pólvora fue por parte de ellos y no hinchas del Medellín, para dejar claro RT pic.twitter.com/3FJHdVvR9R — Rafagol Linares ⚽️ (@rafagol_linares) May 14, 2017

Aunque puede parecer algo de color, esto se puede considerar como una ofensa y no es algo nuevo ya que en el inicio del año los mismos hinchas del Medellín protagonizaron desórdenes en busca de hinchas del Cali que supuestamente estaban camuflados en las tribunas del Atanasio, también se han presentado caso de hinchas de Nacional en el Pascual Guerrero de Cali y El Campín de Bogotá ingresando camuflados y después se conocen sus verdaderas intenciones.

Este episodio fue muy extraño ya que medios caleños denunciaron que a la entrada del Atanasio se estaban pidiendo cédulas y supuestamente a quienes tenían su documento registrado en Cali no se les estaba dejando ingresar.

Es de no creer que en el Atanasio Girardot a las personas que tenían cédula del Valle no les permitían el ingreso para ver DIM VS America. pic.twitter.com/sBa5hw8XbI — Deporte Total Cali (@DeporteTotalFM) May 14, 2017

Por fortuna en esta oportunidad los hinchas de América se camuflaron entre hinchas de Medellín y no hubo nada para lamentar, sin embargo este tipo de acciones pueden generar respuestas o ‘venganzas’ entre estos grupos de seguidores de equipos que muchas veces han terminado en tragedias o peleas.

