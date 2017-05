¡Falcao, el rey! El 'Tigre' le aseguró el título de Francia al Mónaco

Falcao será un ídolo en Mónaco. Donde quiera vaya, lo tratarán como a un rey, justamente en el Principado europeo. El colombiano, quien tomó una decisión de vida al volver al equipo en el que supo jugar años atrás, hoy puede decir que fue lo mejor que se le ocurrió en la vida. Con su ayuda, Mónaco aseguró el primer lugar de la tabla del campeonato y será campeón de Francia.

Los monegascos sabían que hoy era el partido a ganar. Aunque le restan dos partidos por disputar, el líder de la Ligue 1 quería abrochar el título en su casa, ante Lille. Así salieron a la cancha, con el hambre que no les ha faltado en esta temporada histórica.

Seis minutos le tomó al Mónaco abrir el marcador y fue gracias a su capitán: Radamel Falcao. El samario tiene una jugada característica y es el cabezazo. Con un gran salto y un potente remate de testa, el ‘Tigre’ venció al arquero Maignan y encauzó el clave triunfo albirrojo.

Con la ventaja en su favor, los monegascos jugaban cómodos, a pesar de que en Saint-Ettiene ganaba su más cercano perseguidor, el París Saint Germain. Mónaco dependía de sí mismo y con Falcao liderándolos, la tranquilidad reinó en el Principado.

Luego, llegó el turno del joven maravilla. Kylian Mbappé hizo una de esas jugadas que lo han encumbrado a la elite del fútbol mundial, habilitó a Bernardo Silva y con el gol del portugués, el título estaba asegurado.

Mbappé's assist for Bernardo Silva's goal 😍😍 pic.twitter.com/fH0SpkCgFh — Amin (@MysticMbappe) May 14, 2017

Pero el Mónaco se quería florear en su casa. Exquisito, Bernardo, Mbappé y Falcao armaron una jugada que definió el ‘Tigre’ con sutileza, tras la asistencia de su joven compañero.

Las reglas del campeonato francés dicen que en caso de empate saldrá campeón el equipo que mejor diferencia de gol tenga. Por esta razón, Mónaco todavía no es el campeón oficial, aunque para que no lo sea debería perder los dos partidos que le restan y el PSG debería ganar 16-0 en la última fecha.

Aunque todavía no se calzó la corona, Falcao sabe que será el rey del Principado. Capitán de principio a fin en la temporada, el colombiano escribió con letras doradas su leyenda en esa ciudad, que no sabía lo que era consagrarse campeón desde la temporada 99-2000, cuando todavía Falcao no sabía que él era el elegido para devolverles el trono.