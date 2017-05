Es el turno para Nairo Quintana en la montaña del Giro 2017

Los kilómetros recorridos hay que dejarlos atrás y mirar lo que viene, en materia de colombianos en la etapa 8 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana (Movistar Team) se presiente que va por todo en los ascensos en compañía de su compatriota y compañero de equipo Winner Anacona, mientras que Fernando Gaviria (Etixx-Quick Step), Sergio Luis Henao (Team Sky) y Daniel Martínez (Wilier Tiestina) estarán dedicados a la labor de escuderos y gregarios de sus líderes de equipo en este día que puede empezar a dejar claridad en la ganeral.

La salida en Molfetta y llegada a Peschici tendrá 189 kilómetros de recorrido y un par de escaladas con dificultad mayor; el Monte Santa’Angelo de segunda categoría y la Coppa Santa Tecla de cuarta serán los mayores retos para los corredores en una jornada que tendrá final con ondulaciones en la que se podrá ver un grupo alargado y que podría dar para las fugas, aunque los vientos de la costa serán una dificultad para aquellos que se arriesguen a emprender el recorrido por delante del pelotón.

En vivo, Online: Etapa 8 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana en la montaña

Sábado 13 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 8:00 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:00 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

Aunque el boyacense, líder del Movistar Team, debe estar muy pendiente del trabajo de Vincenzo Nibali (Bahréin-Merida) a quien tiene muy cerca en la general y su rendimiento hasta el momento ha sido parejo y por ser el local también es favorito a llevarse este Giro centenario, más aún cuando ya lo ha obtenido en un par de oportunidades.

Planimetría de la octava jornada de competencia por territorio italiano:

Así está la general antes de la etapa 8 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana en el Top 10:

Los otros colombianos se ubican en posiciones intermedias; Daniel Martínez en 172 (+ 49:02), Fernando Gaviria es 102 (+28:32), Sebastián Henao es 50 (+12:25) y Winner Anacona es 35 (+ 6:00).

