Siga la octava etapa del Giro de Italia con Nairo y Gaviria

Este sábado la etapa 8 del Giro de Italia se llevará al pelotón de Molfetta a Paschici, a través de 189 kilómetros. Nairo Quintana y Fernando Gaviria son los grandes protagonistas por Colombia en la ronda ciclística.

Nairo Quintana es séptimo en la clasificación general a 10 segundos del líder.

En vivo, Online: Etapa 8 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana y Fernando Gaviria

Viernes 12 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 8:30 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:00 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

Así fue la etapa siete

El australiano Caleb Ewan (Orica), otro “misíl” de 22 años, los mismos que Fernando Gaviria, impidió el triplete del colombiano con un ajustado triunfo al esprint en la séptima etapa disputada entre Castrovillari y Alberobello, de 224 kilómetros, en la que el Luxemburgués Bob Jungels mantuvo la maglia rosa.

Una manera brillante de rematar la faena por parte de Caleb Ewan, otra perla del ciclismo “aussie” curtida en la pista, que pide paso entre los grandes del esprint. Después de su abandono del año pasado tenía la espina clavada y esta vez logró estrenarse en un ajustado duelo a Fernando Gaviria y al irlandés Sam Bennett (Bora).

El ciclista de Sidney firmó su séptima victoria de la temporada, que comenzó de manera espectacular arrasando con 4 en el Tour Down Under y una en la clásica previa. Luego apareció de nuevo en Abu Dabi y en el Giro sumó en otra prueba grande. En 2015 se dio a conocer por todo lo alto en la Vuelta imponiéndose en Alcalá de Guadaira.

Entre joven velocistas anda el juego. De nuevo se quedó en puertas el alemán André Greipel,mal colocado en la recta de meta, encerrado a la hora de salir a la rueda que marcaba, la de Gaviria. El “Gorila” finalizó cuarto.