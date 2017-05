El sexto día del Giro tiene media montaña para Nairo y remate plano para Gaviria

Después de la victoria obtenida por Fernando Gaviria (Quick –Step Floors) en el espectacular remate en Mesina, la competencia volverá a tener una etapa con ondulaciones en el inicio y en el final, un recorrido llano en el intermedio y la posibilidad para que los equipos implementen sus estrategias para buscar el triunfo y contrarrestar a sus rivales. Para Colombia en la Etapa 6 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana (Movistar Team) se podrá ver su potencia en el premio de montaña de tercera categoría que habrá en los primero kilómetros y con Gaviria se puede vivir otro remate de intensidad y emoción en la llegada a meta.

El jueves 11 de mayo la partida en Regio de Calabria tiene un recorrido total de 217 kilómetros, todos con presencia de viento por la cercanía con la costa, en su inicio con ascenso al Barriteri que tendrá su punto máximo sobre 543 metros sobre el nivel del mar, después llegará otro ascenso prolongado a Vibo Valentia (470 metros sobre el nivel del mar) y llegara un descenso pronunciado para que el terreno llano se mantenga por mas de 60 kilómetros. Antes de llegar a la meta, ubicada en Terme Lugiane habrá un premio de montaña de cuarta categoría con una escalada muy leve y los últimos 30 kilómetros serán ondulados pero con un final que permitirá la llegada masiva.

En vivo, Online: Etapa 6 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana y Fernando Gaviria

Miércoles 10 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 8:30 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:00 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

¿Cambiará el panorama de los colombianos en la general?

Por el trazado, el recorrido pactado y las características que ha mostrado el pelotón, aún no podrían pronosticarse fugas ni ataques importantes, la cercanía que hay entre los favoritos en el comando de la general hace pensar que en la segunda semana serán los mayores cambios y se perfilarán los favoritos para quedarse con la ‘maglia rosa’ en esta edición 2017 del Giro de Italia.

Seguramente las escuadras y su líderes irán en grupo, evitando que hayan sorpresas de algún rival o arriesgado que aproveche el viento y el plano para que algún arriesgado saque tiempo. Por eso el papel de Nairo no será preponderante y el de Gaviria será proteger al líder de su equipo y de la general, Bob Jungles, hasta el final donde ya tendrá su oportunidad de acelerar por una nieva victoria.

Así está la general antes de empezar la Etapa 6 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana en el Top 10

Ciclista País Equipo Tiempo 1.º Bob Jungles LUX Quick-Step Floors 23 h 22 m 7 s 2.º Geraint Thomas RU Team Sky + 6 s 3.º Adam Yates RU Orica-Scott + 10 s 4.º Domenico Pozzovivo ITA AG2R La Mondiale + 10 s 5.º Vincenzo Nibali ITA Bahréin-Merida + 10 s 6.º Tom Dumoulin HOL Sunweb + 10 s 7.º Nairo Quintana COL Movistar Team + 10 s 8.º Bauke Mollema SDFR Trek-Segafredo + 10 s 9.º Tejay van Garderen EU BMC Racing + 10 s 10.º Andrey Amador CR Movistar + 10 s 30.º Winner Anacona COL Movistar Team + 3 m 34 s 50.º Sebastián Henao COL Sky Team + 10 m 25 s 111.º Fernando Gaviria COL Quick-Step Floors + 24 m 44 s 164.º Daniel Martínez COL Wilier Triestina + 33 m 17 s

>>Más actualidad del deporte colombiano en PUBLISPORT<<