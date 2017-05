Mariana Pajón retó a David Ospina y este le respondió

Este fin de semana empezó la temporada de las Copas Mundo en Holanda y cada vuelta fue mucho mejor, muchas cosas para seguir sumándole a este proceso. P6 y P2, lista para la siguiente parada en Bélgica. Todos los días busco superarme, dejo todo de mí siempre en la pista y cuando me bajo de mi bici el reto continúa. Mas allá del ORO #AquiNoTermina @d_ospina1 ¿cómo es el tuyo? @adidasco

