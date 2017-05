Una locura, la celebración de Real Madrid por entrara a la final de Champions

Fue un partido muy cerrado, complicado, lleno de choques, con goles en la primera parte y una parte complementaria que se jugó con los dientes apretados, sin embargo el pitazo final dio tiempo para la celebración y la locura. Así se vio en un video que se mostró en la interna del camerino y además en una foto que subió el mismo Cristiano Ronaldo donde también se vio a James Rodríguez celebrando la clasificación a la final de Champions a jugarse el próximo 3 de junio en la ciudad de Cardiff, Gales.

En el medio del grupo, con la boca abierta y dejando ver lo que se siente entar en una nueva final de Champions, se deja ver el 10 colombiano.

James Rodríguez celebrando la clasificación a la final de Champions con Real Madrid

Es obvio que en el video los que aparecen con mayor alegría sean los jugadores que participaron del encuentro, así como están Ramos, Marcelo, Navas, entre otros, pero la fotografía demuestra que el grupo completo tiene felicidad, alegría, unión y que el objetivo es la gloria con la obtención de la ‘La Orejona’, que sería la número 12 para lo de la capital española.

Como se puede ver, en el video no está James Rodríguez celebrando la clasificación a la final de Champions, pero eso no debe indicar que está inconforme o que sea malo, simplemente es algo natural y que no se debe malinterpretar.

Cuadrado también celebró con mucha efusividad con Juventus

El rival en el partido definitivo será Juventus, que cuenta con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado en el plantel, de esta forma se asegura que habrá un compatriota disfrutando del título e infortunadamente el otro deberá resignarse al amargo segundo lugar. Por eso también le damos el mérito al jugador de Necoclí y mostramos su celebración en el camerino de la Juventus ocurrida el pasado martes.

