¡La gran Junior! Luka Pibernik celebró antes de tiempo

Esta edición centenaria del Giro sigue dejando cosas para el recuerdo de los fanáticos del ciclismo en el mundo, esta vez por un error de uno de los ciclistas y que le ha dado la vuelta al mundo. Sobre el final del recorrido trazado para el miércoles 10 de mayo se vio a la forma en la que el esloveno Luka Pibernik celebró antes de ganar la etapa 5 del Giro y olvidó que aún le faltaba una vuelta.

La que al final fue victoria para Fernando Gaviria, pudo haber sido para otro ciclista, ya que a pocos kilómetros de la meta arrancó en un ataque inesperado y le sacó una diferencia considerable a sus competidores, sin embargo el mismo hombre olvido que este circuito definido en Mesina tenía una vuelta más, 6 kilometros restaban para la verdadera victoria y su hecho se ha comparado en Colombia como la celebración del título del Atlético Junior que terminó siendo una broma en redes sociales y que dejó muchas bromas, burlas y memes

Luka Pibernik makes the error of thinking the stage is 6km shorter at the Giro d'Italia. #Giropic.twitter.com/itJGg1wA2t

— Cillian O Conchuir (@killeroc) May 10, 2017