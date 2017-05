En el quinto día del Giro de Italia Nairo buscará mantenerse arriba

El pasado martes empezaron a medirse los escaladores en la llegada a meta que dio como ganador al polaco Jan Polnac (UAE Emirates) y la camiseta de líder pasó del colombiano Fernando Gaviria (Quick – Step Floors) a su compañero de equipo Bob Jungles. Como era de esperarse los favoritos para el título estuvieron bien arriba en este cuarto días y para la etapa 5 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana (Movistar Team), Vincenzo Nibali (Bahréin-Merida) y el mismo Jungles, se espera que haya control de las fugas por las escuadras y una llegada masiva con definición para los especialistas sprinters.

El recorrido del 10 de mayo tendrá salida en Pedara (458 metros sobre el nivel del mar) con una primera parte de altibajos de dificultad menor, después llegará un descenso pronunciado para llegar al remate que será en un plano prolongado, muy cerca de la costa y que tendrá su punto final en Mesina (20 metros sobre el nivel del mar), allí los rematadores encontrarán oportunidad muy importante para subirse al podio del día y volverá la opción de Fernando Gaviria para imponerse por segunda vez en la competencia.

En vivo, Online: Etapa 5 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana y Fernando Gaviria

Miércoles 10 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 8:00 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:30 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

¿Pueden presentarse grandes cambios en la general?

En este tipo de fracciones no hay muchos cambios en el comando, la falta de montaña, el trabajo de las escuadras y la llegada en terreno llano evita que haya algún cambio significativo, además las fugas y escapadas son muy riesgosas en esta altura de la larga competencia y pueden terminar jugando en contra de quien o quienes las emprenda.

Así está la general antes de empezar la etapa 5 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana en el Top 10

Ciclista País Equipo Tiempo 1.º Bob Jungles COL Quick-Step Floors 14 h 45 min 16 s 2.º Geraint Thomas ALE Team Sky + 9 s 3.º Adam Yates AUT Orica-Scott + 13 s 4.º Vincenzo Nibali LUX Bahréin-Merida + 13 s 5.º Domenico Pozzovivo BLRS AG2R La Mondiale + 13 s 6.º Nairo Quintana AUS Movistar Team + 17 s 7.º Tom Dumoulin ITA Sunweb + 17 s 8.º Bauke Mollema SDFR Trek-Segafredo + 23 s 9.º Mikel Landa ITA Team Sky + 23 s 10.º Thibaut Pinot ITA FDJ + 23 s 17.º Winner Anacona COL Movistar Team + 23 s 51.º Sebastián Henao COL Sky Team + 23 s 118.º Fernando Gaviria COL Quick-Step Floors + 23 s 165.º Daniel Martínez COL Wilier Triestina + 23 s

