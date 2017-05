Atropellaron al ciclista Chris Froome y el conductor se fugó tras lo ocurrido

El ciclista británico Chris Froome, máximo rival en el ciclismo de Nairo Quintana, fue víctima de los malos conductores. El pedalista fue atropellado, pero no sufrió heridas graves.

En sus redes sociales el británico dio a conocer el hecho que ocurrió en Beausoleil, Francia, cerca de su casa en Mónaco. Froome afirmó: “¡He sido embestido con fuerza a propósito por un conductor impaciente que me perseguía en la carretera! Afortunadamente estoy bien. La bici está destrozada. ¡El conductor se ha dado a la fuga!”.

El equipo del ciclista, el Sky, aún no ha dado un comunicado oficial debido a que está compitiendo en el Giro de Italia.

Froome contó que pudo seguir entrenando después del percance ocurrido en carreteras francesas.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay 🙏 Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo

— Chris Froome (@chrisfroome) May 9, 2017