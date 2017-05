Nibali, el primer rival de Nairo rumbo al título del Giro

Después de los 3 primeros días de competencia en Cerdeña y el descanso del lunes, la carrera italiana tendrá este martes su etapa 4 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana y Fernando Gaviria como grandes referentes de Colombia y focos de atención de los aficionados del ciclismo. El boyacense pro primera vez en la carrera tendrá un encuentro con su especialidad de montaña mientras que el paisa buscará defender la camiseta de líder, aunque sabe que es muy complicado y puede perderla al final de la jornada.

Entre Celafú y Etna se han trazado los 181 kilómetros de recorrido en los que un premio de montaña de segunda categoría será el primer medidor para los competidores, pero será la llegada a meta en ascenso la mayor prueba para los especialistas y puede empezar a verse la estrategia de las escuadras y la fortaleza de los candidatos.

En vivo, Online: Etapa 4 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana y Fernando Gaviria

Martes 9 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 8:00 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:30 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

Oportunidad para los favoritos

Al cambiar las condiciones de la etapa seguramente aparecerán los llamados a llevarse el título como lo es Nairo Quintana (Movistar Team), Vincenzo Nibali (Bahrein-Merida), Steven Kruijswijk (Team LottoNL-Jumbo), Tibaut Pinot (FDJ) y Geraint Thomas y Mikel Landa (Team Sky), entre otros. Y auqnue sus nombres son los que se deberán tener en cuenta, el trabajo de sus equipos será clave para empezar a sacar esos segundos y contrarrestar las dificultades de la escalada y los ataques que pueden llegar al lote.

Aunque se considera que Quintana es el mejor escalador del momento y de la competencia, el favoritismo está con el local Vincenzo Nibali, quien seguramente querrá llegar el miércoles a su natal Mesina con la ‘maglia rosa’ de líder y para lograrlo es clave lo que hagan él y sus escuderos en la etapa del martes en la cual los corredores empezarán casi en los 35 metros sobre el nivel del mar y conforme vayan recorriendo la carretera van a subir a 1.524 metros en el premio de montaña de segunda categoría (Portella Femmina Morta) y coronarán la etapa sobre los 1890 metros en la meta (Volcán Etna).

¿Qué pasará con el liderato de Gaviria?

Es muy complicado que el actual poseedor de la ‘maglia rosa’ pueda mantenerla, Fernando Gaviria (Quick Step Floors) lo reconoció en la atención a medios del lunes y es algo natural ya que sus condiciones de rematador y su capacidad para mantenerse en la media montaña se ven superadas por la aparición de estos primeros ascensos de gran magnitud y que dejarán el protagonismo del equipo belga en Bob Jungles mientras que el colombiano empezará a trabajar como gregario y en pro de su líder.

Clasificaciones antes de empezar la etapa 4 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana en el Top 20

