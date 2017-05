Con lágrimas en los ojos, Frank Fabra denunció actos racistas por parte de rivales

“¿Qué le pasa a Fabra?” era una de las preguntas recurrentes entre los periodistas de radio y televisión durante el partido entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, por la vigesimotercera fecha del fútbol argentino, el sábado por la noche. No fue uno de los mejores partidos del colombiano en el equipo xeneize, pero ahora se supo un motivo indignante para que su nivel no haya sido el mejor. (La Fecha y Hora superclásico Boca vs River la consigue más abajo en el texto)

El lateral izquierdo colombiano entró al vestuario con lágrimas en los ojos y le dijo a sus compañeros que se encontraba indignado por el maltrato sufrido por los hinchas y sus colegas de Estudiantes de La Plata, quienes lo tildaron de “mono” y de “negro de mierda”.

En medio del partido, que culminó con empate 0-0, Frank se acercó al capitán de su equipo, Fernando Gago, para que hablara con el árbitro Silvio Trucco y pararan el encuentro ante los constantes insultos racistas gritados por una parcela de la tribuna.

Sin embargo, el árbitro dijo que no podía pausar el encuentro porque no se trataba de una manifestación masiva, sino de un hecho aislado.

Según se supo desde el entorno del jugador de la Selección Colombia, no solo fueron los fanáticos del equipo 'Pincharrata' quienes trataron de manera despectiva a Fabra, sino que varios de los jugadores de Estudiantes también lo hicieron, aunque se desconoce cuáles.

Fabra recibió el apoyo no solo de sus compañeros, sino también de las redes sociales, en la que los hinchas de Boca y otros equipos, se solidarizaron con él. Uno de los que le dio su apoyo público fue Jorge Bermúdez, exdefensor de la Selección Colombia. El ‘Patrón’ le pidió a Frank Fabra que se sintiera orgulloso de su color de piel e hiciera oídos sordos.

Frank debes estar orgulloso de tu color de piel y tus origenes,pasale por arriba a aquellos que te menosprecian.pic.twitter.com/FFMUe6f26F — jorge bermudez (@patronbermudez) May 8, 2017

Boca Juniors es líder del campeonato argentino, con 49 puntos, cuatro por encima de Newells Old Boys y se prepara para enfrentar a final de esta semana el superclásico del fútbol argentino, en la Bombonera frente a River Plate, a las 5:00pm hora local (3:00 de la tarde en Colombia).