Dávinson fue elegido el mejor del Ajax por los hinchas del club

Después de muchos años el histórico club de la capital holandesa ha retomado el protagonismo y los resultados a nivel local e internacional, siendo protagonista de una de las semifinales de la Europa League y peleando el título local hasta el final, la joven plantilla se destaca y espera llegar a la gloria. Y en medio de la juventud hay un colombiano que se destaca y según el concepto de la afición Dávinson Sánchez fue reconocido como el mejor jugador del Ajax en la temporada que está llegando a su final.

Con tan solo 20 y jugando su primera temporada en el fútbol de Europa, el jugador que se dio a conocer en Atlético Nacional suma 31 partidos en la Liga de Holanda en los cuales ha sumado 5 goles, mientras que a nivel internacional suma 11 partidos (1 por la fase previa de Champions League y 10 en la Europa League). En estos encuentros el rendimiento ha sido muy destacado y se ha convertido en el jugador referente de la línea defensiva del equipo dirigido Peter Bosz y hasta clubes de la talla del Barcelona ya están siguiéndolo.

Dávinson Sánchez fue reconocido como el mejor jugador del Ajax y así lo agradeció:

En el canal oficial del equipo se han publicado las reacciones del espigado defensor del seleccionado nacional y destacó el potencial del equipo y además lo que ha significado llegar a un equipo como el Ajax.

“Tenemos grandes jugadores dentro del equipo y me considero uno más, hago parte de él y trabajo para conseguir los objetivos colectivos. Premios individuales como estos se dan gracias al trabajo que hace el equipo en la cancha y la confianza que desde mi llegada han tenido”

“Tienes que acoplarte y no hay tiempo de espera, se notó un poco de desconfianza y de dudas, pero conforme fueron pasando los partidos, con la confianza del entrenador y de mis compañeros pude acoplarme más al equipo”

“Trabajo para cumplir las expectativas, que mi equipo pueda alcanzar los logros y cuando se alcanza te hace saber las personas que están al lado, va dedicado también para ellos”

En el juego del pasado fina de semana, en el cual Ajax superó 4 por 0 al Go Ahead Eagles Dávinson no estuvo en la cancha, sí estuvo su compatriota Mateo Cassierra quien anotó uno de los goles, pero antes del pitazo inicial fue el momento del homenaje y así Dávinson Sánchez fue reconocido como el mejor jugador del Ajax en la temporada en la cual se espera que llegue la consagración en Europa League y que en la última jornada de la Eredivisie el Feyenoord no gane y Ajax sí lo logre para que también se dé ese título local.

>>Más actualidad de los jugadores colombianos en PUBLISPORT<<