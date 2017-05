Conozca a los 5 ciclistas colombianos que estarán en el Giro de Italia 2017

En la lista de preinscritos se presumía que iban a ser 7 los ciclistas colombianos en el Giro de Italia 2017, sin embargo en las escuadras definitivas se bajaron de la primera grande del año Dayer Quintana (Movistar Team) y Darwin Atapuma (UAE Team Emirates). Por esta razón quedaron 5 ‘escarabajos’ en carrera y serán ellos los que harán vibrar al país ciclístico en las próximas 3 semanas.

Entre la partida en Cerdeña del próximo viernes 5 de mayo y llegada a Milán del domingo 28 hay un total de 21 etapas, 3 días de descanso, 2 contrarreloj individuales, 7 días de alta montaña y un recorrido de 3.614,1 kilómetros que tendrán que pasar los competidores para culminar el reto. Sin embargo acá les tenemos cuáles son los objetivos de los 5 compatriotas que estarán en esta edición número 100 de la competencia que entrega la tan famosa ‘maglia rosa’.

Señales para ver a los ciclistas colombianos en el Giro de Italia 2017

Viernes 5 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 9:00 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:30 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

Los objetivos de los 5 ciclistas colombianos en el Giro de Italia 2017:

Nairo Quintana (Movistar Team):

Sin lugar a dudas, siendo uno de los grandes favoritos, liderando uno de los mejores equipos del mundo, con el título obtenido en la misma competencia en 2014 y la reciente obtención de La Vuelta a España 2016, el boyacense va por el premio grande, por la gloria mundial y no lo ha ocultado. En las diferentes declaraciones que ha dado antes de iniciar el Giro ‘Nairomán’ ha destacado que apunta al título y su potencial lo respalda.

Su punto fuerte es la escalada, siendo el mejor del mundo en esta especialidad, su punto débil se ve en las etapas contra el reloj, esto también lo ha reconocido Quintana, pero confía en el trabajo previo y en la diferencia que pueda sacar en los ascenso para poder celebrar en Milán y así encaminarse para el otro gran objetivo del 2017, el Tour de Francia.

Fernando Gaviria (Quick-Step Floors)

Aunque apenas está haciendo su primera grande del World Tour, ‘El Misil’ paisa es uno de los mejores sprinters del mundo, ya se ha medido con los mejores y les ha demostrado que tiene como llevarse esas etapas en las cuales llega el pelotón unido y un par de potentes pedalazos pueden significar el primer lugar del podio o llegar con el mismo tiempo del ganador sin subir ningún escalón en las premiaciones.

Con la experiencia y la gloria que le dejó el ciclismo de pista, a sus 22 años el nacido en La Ceja será uno de los coequiperos de Bob Jungles en la escuadra belga y aunque tendrá que trabajar para él, en las llegadas masivas a meta será el encargado de encabezar el pelotón y buscar esas victorias que ya dio en la pista, que ya probó en las carreras menores y que hoy en día lo tienen como uno de los grandes prospectos hacia el futuro.

Winner Anacona (Movistar Team):

El escudero, gregario, paisano y amigo de Nairo Quintana en la escuadra española, intentará hacer honor a su nombre y buscar la victoria, sin embargo sabe que la gran responsabilidad con el equipo y con Nairo es trabajar para él, controlar las escapadas, ayudar en los ascensos, estar bien posicionado y atacar cuando sea necesario.

Con 28 años ya tiene en sus piernas 3 ediciones de Vuelta a España, 2 de Tour de Francia y un Giro, sin embargo en esta oportunidad su experiencia y preparación lo podrán como uno de los llamados a sorprender e ir por victoria de etapa, tal cual como lo hizo en la ronda ibérica 2014 cuando con el equipo Lampre-Merida se impuso en el noveno día de competencias en una fracción con montaña y un recorrido de 185 kilómetros.

Sebastián Henao (Sky Team):

Es el elegido para seguir la tradición de los Henao y de su primo Sergio Luis, quien también milita en el equipo británico, este joven de 24 años será uno de los encargados de hacer el ‘trabajo sucio’ para que Mikel Landa y Geraint Thomas puedan ser protagonistas de esta competencia por carreteras italianas, pero también buscará una buena ubicación y ‘seguir la rueda’ de su primo mayor, quien aparte de ser uno de los grandes socios de Chris Froome para la defensa del título en el Tour de Francia, a nivel individua también tiene brillo propio y en los pasados Nacionales de Ciclismo de Bogotá se quedó con el tricolor nacional.

Desde su salto al ciclismo de élite en 2014, Sebastián siempre ha asistido al Giro, este será su cuarto consecutivo y busca mejorar ese puesto 17 de la edición 2016, además de destacarse entre los jóvenes ya que en esa misma edición fue segundo, superado por Bob Jungles de Luxemburgo, esta vez y en su último año compitiendo por la camiseta blanca, la mira esta puesta en ella.

Daniel Martínez (Willier Triestina-Selle Italia)

Para muchos será el más desconocido de los 5 ciclistas colombianos en el Giro de Italia 2017, sin embargo tiene todos los méritos y potencial para dar su propia lucha en busca del reconocimiento y surgimiento en esta gran vitrina que será el Giro centenario. Su labor principal será acompañar a Filippo Pozzato en las etapas complicadas, trabajar para él y ser uno de los que muestren ese potencial en una escuadra que es muy joven y que en esta oportunidad tendrá la oportunidad, el privilegio y el reto de competir en contra de los mejores del mundo.

Martínez en el año 2016 también estuvo en la grande italiana y llamó la atención por ser el más joven de aquella edición con apenas 20 años y 13 días, además tuvo un papel más que aceptable ya que sin importar que estuviera en su primera experiencia en una carrera de 3 semanas, a pesar de militar en un equipo Continental Profesional y de ser tan joven, el pedalista surgido en Soacha terminó las etapas y fue puesto 89, algo que no muchos pueden decir y que también estará entre los objetivos para este 2017.

Este es el perfil de los 5 ciclistas colombianos en el Giro de Italia 2017, sus objetivos son diferentes, sus habilidades variadas y su experiencia dispar, pero el hambre de gloria y el potencial de ganadores los tienen allí y seguramente dejarán en alto el tricolor nacional en esta competencia centenaria.

