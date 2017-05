La vez en que Totti pudo haber traicionado a la Roma e irse al Real Madrid

Francesco Totti se retira del fútbol. El capitán eterno de la Roma y campeón del mundo con Italia en 2006, colgará las botas a los 40 años, el 28 de mayo cuando la ‘Loba’ reciba al Genoa en el estadio Olímpico, templo del fútbol romanista. (La historia en la que Totti pudo haber fichado por el Real Madrid la encuentra más abajo)

Con los ‘giallorossi’ siempre tuvo amor y fidelidad, siendo uno de los pocos jugadores vigentes que jamás cambió de equipo en su carrera. Sin embargo, ese compromiso con la Roma estuvo a un paso de ser solo una anécdota, cuando el ‘Emperador’ tuvo la posibilidad de marcharse al Real Madrid.

En el mejor momento de su carrera, allá por 2003, Francesco Totti fue el galáctico elegido por Florentino Pérez para formar parte de su equipo de estrellas. En el club merengue ya jugaban Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo, David Beckham, Roberto Carlos, entre otros cracks que iluminaban el fútbol mundial.

Sin embargo, la obsesión de Florentino era contratar al ‘10’ de la Roma. La oferta por Totti fue estremecedora, no solo para la Roma, sino también para él. En entrevista al Corriere Dello Sport, Totti admitió que estuvo tentado a abandonar la ciudad eterna, para mudarse al Madrid.

“No me iba a un equipo normal, me iba al mejor equipo del mundo. Es el único equipo en el mundo al que me habría ido, aunque lo hubiese hecho con tristeza por abandonar la Roma”.