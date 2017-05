Santa Fe quiere darle el golpe a Santos y acercarse a los octavos de Libertadores

El actual campeón del fútbol colombiano quiere seguir su paso firme a nivel internacional, tal y como lo ha hecho en los últimos años, el objetivo es avanzar y buscar figurar entre los grandes del continente y alargar la época más ganadora de su historia. Por esta razón el partido Santos VS Santa Fe por Copa Conmebol Libertadores 2017 es vital para los de la capital colombiana ya un buen resultado en Brasil significaría dar un paso gigante a los octavos de final.

Pero la situación no es nada fácil, el empate sin goles que cedieron los de Gustavo Costas en casa frente a este mismo rival dejó la sensación de derrota y la única forma de cambiar el escenario es sacar por lo menos un empate en esta salida que se disputará en el Estadio Municipal Paulo Machado de Carvalho, más conocido como Pacaembu.

Partido Santos VS Santa Fe por Copa Conmebol Libertadores 2017

Jueves 4 de mayo a las 7:45 pm (Hora de Colombia) por la señal de Fox Sports 2 y la plataforma Fox Play

Costas deberá cubrir una baja muy sensible

El equilibrio en esta partido es vital, por jugar contra un rival que jugará a la ofensiva y porque será importante explotar los espacios por medio de contraataques, algo que se verá afectado por la ausencia de Yeison Gordillo quien deberá cumplir fecha de sanción. Esto lo sabe Gustavo Costas y ya sabe cómo formará su equipo para este juego: “El equipo va a ser el mismo que jugó contra América a excepción de Sebastián Salazar que va por Gordillo y después nos falta definir un puesto entre Ceter y Arango. Los demás son los mismos”.

Aunque la igualdad no sería un mal resultado, para el DT santafereño no hay que arriesgar y mucho menos confiarse: “No puede ir a buscar un empate porque lo terminas perdiendo. Hay que ir a Brasil por los tres puntos y después se verá cómo se da el partido, pero vamos pensando en ganar. Santa Fe también es un equipo difícil para todos”, palabras que expresó el argentino para darle confianza a su equipo y levantar el ánimo después de la caída del pasado fin de semana contra Tolima.

Jugar como visitante le ha salido muy bien a Costas en su etapa como entrenador de los ‘cardenales’ y por eso lo destaca, aunque reconoce que también hay debilidades: “Jugamos muy bien en La Paz y jugamos bien contra Santos en Bogotá. Contra América en Liga hicimos un gran partido en Cali, pero tenemos claro que nos cuesta cuando tenemos que rotar tanto”.

