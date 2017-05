¡El renacido! El histórico Ajax quedó a un paso de una final europea

Cuando se piensa en el Ajax de Ámsterdam se despierta la nostalgia. El equipo que marcó época con Johan Cruyff, en los 70, y con muchos jóvenes (entre ellos Davids, Seedorf y Van Der Sar) en los años noventa, hoy vuelve a destacarse en el plano internacional. (Los Goles de Ajax 4-1 Lyon Europa League los puede encontrar más abajo)

Una plantilla sumamente joven, con el colombiano Davinson Sánchez entre los protagonistas, quedó a un paso de disputar la final de la Europa League, luego de goleae 4-1 al Lyon de Francia, en una abarrotada Arena de Ámsterdam, que volvió a sentirse histórica.

En el primer tiempo, Ajax salió a pasar por encima al Lyon. Por derecha e izquierda, la velocidad de los holandeses superaba a los franceses y el gol fue cuestión de saber esperar. Finalmente, Bertrand Traore abrió el triunfo al minuto 25.

Antes de la finalización del segundo tiempo, Kasper Dolberg aumentó con un bonito gol, para el 2-0.

Mientras Davinson Sánchez se destacaba atrás, arriba Amin Younes puso el 3-0 apenas iniciando la segunda mitad. Los franceses lograron el descuento gracias a Mathieu Valbuena, pero en la cancha la realidad era otra.

Nuevamente, Bertrand Traore apareció con su potencia para colocar el 4-1 decisivo y aunque falta el juego de vuelta, Ajax respira una final europea, algo que no sucede desde hace 21 años, cuando perdió la final de 1996 ante la Juventus, por penales.

