¡Poseidón! Nairo Quintana se proclamó campeón de la Tirreno Adriático

Nairo Quintana es el rey de Europa y todas sus rutas. Ahora, también es de los mares. Así lo certifica el tridente que ganó por segunda vez, tras coronarse de la competencia Tirreno Adriático 2017. El boyacense tuvo una séptima etapa de infarto, en la que tuvo que defender los 50 segundos de ventaja que tenía sobre el francés Thibaut Pinot, principal perseguidor en la clasificación general. (La Clasificación General Tirreno Adriático 2017 etapa 7 la consigue más abajo)

La contrarreloj individual fue el último desafío para el ciclista boyacense. No es un especialista en este tipo de competencias, pero también sabe defenderse y así lo hizo este martes. Quintana fue el último en partir y recorrer el trazado, que completó en 11:59’ minutos, tiempo que le significó defender su primera posición, pese a que los perseguidores le recortaron tiempo.

«Tirreno-Adriático es una carrera que me gusta mucho. Estoy feliz de ganar por segunda vez, y recompensar a mi equipo por los esfuerzos que hicieron por mí. Con todos los rivales que hemos tenido y el recorrido tan duro que hemos afrontado, es una victoria realmente prestigiosa. Va por todos los que me siguen y me apoyan y por todo mi equipo por el apoyo prestado».

Finalmente, ‘Nairoman’ quedó en la tabla general con una ventaja de 25 segundos sobre el australiano Rohan Dennis, quien ganó la etapa contrarreloj. En tercera posición quedó el francés Thibaut Pinot, quien aunque le descontó 16 segundos a Nairo Quintana, no le alcanzó ni siquiera para defender el segundo escalón del podio.

En octavo lugar de la clasificación general quedó Rigoberto Urán, a 1:36 minutos de su compatriota. ‘Rigo’ continúa teniendo una temporada regular, que lo hace tener aspiraciones al Giro de Italia, que iniciará en abril. En territorio italiano también estará participando Nairo Quintana, aunque su objetivo es el Tour de Francia, dos meses después.

«Participar en este tipo de carreras siempre es importante, y no solo por pelear un triunfo como este. Al final, todos sabemos que la organización es la misma que en el Giro de Italia y que, por tanto, te van a preparar finales y llegadas que son muy parecidas a las que luego te encontrarás en el Giro. Ahora mismo no estoy al 100%, todavía me falta un poco de preparación para afrontar el Giro. Ahora vienen unas semanas importantes, entrenando en casa, recuperando energías y terminando de ponerme a punto«.

Ahora, Nairo Quintana tendrá unos días de descanso y luego preparará a fondo el Giro de Italia. La única competencia que le falta previo al inicio del Giro es la Vuelta a Asturias, que le dará la última pista al colombiano sobre cómo llegará a una competencia que supo ganar en el 2014. La victoria en el Tirreno Adriático es un buen presagio de que Nairo se puede consagrar en la bota itálica y después, en tierras francesas.

Clasificación General Tirreno Adriático 2017 etapa 7