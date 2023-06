Muere hija de Tyson Gay víctima de un tiroteo en Estados Unidos

El mundo del atletismo está de luto.

Trinity Gay, la hija del velocista estadounidense Tyson Gay, falleció este domingo. La adolescente de 15 años fue víctima de un tiroteo en la ciudad de Lexington, Kentucky, Estados Unidos.

Trinity era considerada una promesa del atletismo.

La tragedia ocurrió la madrugada del 16 de octubre en el estacionamiento del restaurant “Cook Out” de la citada ciudad estadounidense. Eran cerca de las 4:00 horas cuando los disparos comenzaron a sonar y la policía recibió la denuncia.

Según testigos presenciales, citados por medios estadounidenses, el tiroteo se dio entre personas de dos automóviles diferentes. La policía detuvo a los tiradores del primer coche, pero aún no dan con los del segundo vehículo.

En medio del fuego cruzado, Trinity Gay recibió un disparo en el cuello, el que resultó ser mortal para ella. Fue trasladada con vida al hospital, pero poco se pudo hacer por salvarle la vida. La hora oficial de su muerte fueron las 4:41 horas.

Según informes policiacos, la hija del velocista estadounidense, no se encontraba en ninguno de los vehículos. Este fue el comunicado oficial de las autoridades:

“Una joven que recibió un disparo en la escena fue trasladada a un hospital en un vehículo privado, y posteriormente remitida al hospital de Reino Unido (Clínica Universidad de Kentucky), donde fue declarada muerta. La víctima ha sido identificada por la oficina del forense del condado de Fayette como Trinity Gay de Lexington, de 15 años de edad”.

El atleta también habló tras la muerte de su hija:

“Ella estaba allí por la semana de vacaciones de otoño. No ha podido salir de esta. Es una locura, estoy tan confundido”, declaró Gay a “Lex18.com”, sitio web de Lexington.

Con 15 años, Trinity era una gran promesa del atletismo estadounidense. Al igual que su padre, su especialidad eran las pruebas de velocidad.

Las condolencias al velocista que participó en Río 2016 no tardaron. La Federación Estadounidense de Atletismo (USATF) envió un sentido mensaje:

“Nuestros pensamientos y plegarias están con Tyson Gay y sus allegados tras la trágica e incomprensible muerte de su hija Trinity”.

Sending our thoughts & prayers to @TysonLGay & his loved ones as they mourn the tragic & senseless loss of his daughter, Trinity.

— USATF (@usatf) October 16, 2016