La "guerra" entre Cristiano Ronaldo y Gareth Bale llegará a la Eurocopa

Las máximas estrellas del Real Madrid se enfrentarán en semifinales de la Eurocopa 2016. Esto ha provocado que se hable más de un Gareth Bale vs. Cristiano Ronaldo, que del duelo en sí que es Gales vs. Portugal; a pesar de que el propio Bale quiera minimizar el duelo personal con su compañero y rival: “No es un partido entre él y yo. Nos enfrentamos dos países”. Y es que las miradas estarán puestas sobre ellos, quienes no tienen la mejor relación profesional y pugnan por acaparar el protagonismo en la “Casa Blanca”. Por @jemafg.