En ‘Casa Ananda’ cada página es una historia de vida

Este libro tiene su origen en el Camino de Santiago…

Tal cual. La idea de Casa Ananda nace en el Camino de Santiago. Yo hice esa ruta, 120 kilómetros, en el 2016, y sigo sintiendo que estoy allá. La energía que sientes es tan mágica, que entra al cuerpo de inmediato y permanece con los años. Y en ese momento, entre más recorría, más pensaba que yo no era la única que sentía una gran cantidad de emociones en mi cuerpo. Fue entonces cuando comencé a madurar la idea de escribir algo sobre el Camino.

A su vez, iba viendo los peregrinos y me imaginaba sus vidas y por qué habían hecho ese viaje. Yo misma iba fantaseando, tomaba notas en el teléfono y cuando llegué a mi casa comencé a hacer bocetos de los diferentes personajes y sus historias. Cuando ya los tuve claros me frené un poco porque no sabía como unir sus historias sin que ninguna perdiera el protagonismo, y se me ocurrió crear una posada imaginaria en la que cada uno llegaba y destapaba su pasado y presente, después de tomar un té mágico.

Justamente, este libro comienza con la historia de Jossie, quien no se imagina que Casa Ananda le cambiará la vida…

Casa Ananda es el nombre de aquella posada imaginaria, y todo comienza cuando una nieta, que es Jossie, hereda este lugar de su abuelo. En un comienzo ella va con la firme convicción de venderla y nunca se imagina que tendrá una conexión tan grande con esa casa, que cambiará completamente de opinión luego de conocerla y de estar allí. Y es que la magia que tiene este lugar es tan especial, que ella se queda para cuidarlo, pero también, para contar sus experiencias y escuchar las de los demás.

¿Uno o algunos de estos personajes cuentan las experiencias de Mary Vivas?

Tengo que confesar que en determinado momento estaba tan conectada con la historia, que yo misma sentía que estaba entrando a Casa Ananda, que me encontraba con los personajes y ellos me contaban sus historias. Eran momentos tan reales, que podría decirte ahora cómo era cada uno respecto a su físico. Entonces, por esos instantes de conexión tan impresionantes, podría decir con total seguridad que algunos de esos personajes tienen un poco de mí. Incluso, podría decir que ciertos personajes cuentan experiencias que aunque yo no viví, si las escuché en determinados momentos.

Además, aquí entre nos, uno de esos personajes cuenta la historia de uno de mis familiares. Tuve que cambiar algunos aspectos para que no me fueran a regañar, pero su vida está plasmada en Casa Ananda.

Finalmente, el libro toca varios instantes de la existencia que son tan comunes para todos nosotros como el amor, el desamor, la muerte y la enfermedad, que de seguro, cuando lo lean se van a sentir identificados y creerán que hay vivencias suyas y hasta de personas muy cercanas.

Este libro tiene muchas reflexiones, pero una de las más especiales es aprender a ver el lado positivo de los cambios…

Uno tiene que darse oportunidades siempre, y cuando se cierra una puerta, muchísimas veces se abren varias, que aunque pensamos que no son las correctas o las ideales para nosotros, terminan por convertirse en las mejores opciones para nosotros. Yo soy muy creyente en Dios y siento que cuando él te pone algo en el camino, es porque realmente es lo que necesitas en el momento, así no sea lo que quieras. Esa es una reflexión que siempre he tenido para mi vida y que se ve plasmada en la historia de Jossie y los otros personajes.

¿Quién es Mary Vivas?

La escritora nació en Estados Unidos, aunque pasó su infancia y adolescencia entre las ciudades de Caraballeda y Caracas en Venezuela, y justamente, por eso se define como una venezolana de alma y corazón. En el 2018 publicó su ópera prima, Mis gordas memorias gordas, una serie de relatos en los que narra sus experiencias vividas cuando fue obesa.