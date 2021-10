En octubre, OnDirectv presenta tres documentales musicales imperdibles

En octubre, OnDirectv pondrá en pantalla tres nuevos especiales de música que también se podrán encontrar en la plataforma de streaming de Directv Go.

El jueves 14 de octubre a las 11:00 p.m., llega The Story of the Songs: Whitney Houston, un especial que explora la historia detrás de tres canciones que cimentaron a Whitney Houston como un ícono musical indiscutible que redefinió y cambió la música pop para siempre: I Wanna Dance with Somebody, One Moment in Time y My Love is Your Love.

Revivir estos clásicos famosos y muy queridos de Whitney Houston revela el legado innegable e inolvidable de una cantante que poseía una de las mejores voces de su generación.

Al día siguiente, el viernes 15 de octubre a las 9:00 p.m., se estrenará en exclusiva Best of the 60s: Ready, Steady, Go! Este documental presenta lo mejor del primer programa pop británico de los años 60, ¡Ready, Steady, Go!, una combinación emocionante de actuaciones musicales, comentarios de moda, entrevistas con celebridades y concursos de mímica.

A partir de 1963, durante más de tres años, los fanáticos de la música de todo el país se sintonizaron religiosamente para ver las imperdibles actuaciones de algunos de los mejores artistas de la época. Incluye presentaciones célebres de leyendas como The Beatles, The Rolling Stones, Otis Reading, The Who, Dusty Springfield, James Brown y muchos más.

Finalmente, el jueves 21 de octubre a las 10:00 p.m., se podrá disfrutar de The Story of the Songs: Rod Stewart. Los músicos, ingenieros y productores que trabajaron con Stewart a lo largo de su exitosa carrera cuentan todos los secretos detrás de la composición y grabación de tres de sus más importantes hits: Sailing, Da Ya Think I’m Sexy y Young Turks.