‘¿Quién es la máscara?’ llega a RCN para ponerle misterio a los fines de semana

¿Quién es la máscara? es el nuevo reality de RCN que se estrenará el próximo fin de semana, exactamente el sábado 9 de octubre. Esta es la primera vez que se presenta el formato en el país, así que muchos televidentes están a la expectativa respecto a lo que verán.

La producción se ha transmitido con gran éxito en países como México, Estados Unidos, España, Portugal, China, Italia, Bulgaria, Reino Unido, Francia, África, Argentina, entre otros, y ahora llega a Colombia para llenar de humor y misterio la pantalla chica.

En la producción los espectadores se encontrarán con una serie de famosos, quienes ocultarán sus identidades tras unos extravagantes trajes y máscaras. Y el objetivo es que los televidentes vayan anotando las pistas que estos personajes les darán para intentar descubrir quiénes son esas celebridades que se están ocultando.

Sin embargo, los televidentes no serán los únicos que tendrán esta labor. Y es que ellos estarán acompañados de unos particulares investigadores, quienes también intentarán descubrir las identidades ocultas de estos famosos. Estos investigadores serán: Lina Tejeiro, Alejandra Azcárate, ‘Juanda’ Caribe y Llane.

“Nosotros nos fijamos en absolutamente todo para intentar descubrir quiénes eran. Entonces, además de las pistas, también estábamos pendientes de sus movimientos, de sus maneras de caminar y de todo aquello que nos pudiera dar un indicio”, contó Lina en el lanzamiento para medios del reality.

“Tenemos de todo y fácilmente pueden haber políticos, cocineros, modelos, periodistas y más. Por eso se nos complicó la tarea de investigar”. Llane

En cuanto a la dinámica del programa, le contamos que en cada capítulo se enfrentarán algunos de estos personajes. Ellos harán presentaciones de canto y baile, intentando distraer a los investigadores y ganarse el apoyo del público.

Además, para hacer aún más difícil el reto, las voces de estos famosos estarán distorsionadas, así que todos tendrán que confiar en la intuición y seguir las pistas para intentar descubrirlos.

Al final, uno de ellos, con la menor votación del público, tendrá que despedirse del programa y revelar su verdadera identidad. Por ejemplo, durante el primer episodio los televidente se encontrarán con Zorro, Camaleón y Palenquera, quienes pelearán para seguir en el programa. “Sin embargo, uno de ellos tendrá que despedirse y entonces los televidentes se llevarán la sorpresa del siglo. Les aseguró que en ese primer episodio quedarán con la boca abierta porque no estaremos ni cerca de atinar”, reveló ‘Juanda’.

Y es que, aunque muchos televidentes podrían pensar que los famosos ocultos son solamente actores y cantantes, lo cierto es que va mucho más lejos que eso.

“Tenemos de todo y fácilmente pueden haber políticos, cocineros, modelos, periodistas y más. Precisamente, por eso se nos complicó más la tarea. Nosotros también pensábamos que solo nos encontraríamos con actores y cantantes, pero nada que ver, nos pegamos una equivocada”, agregó Llane.

Justamente, haciendo referencia a cómo les fue como investigadores, Alejandra reveló que no fue una tarea sencilla: “Yo agradezco que nos hayan pagado por intentar descubrir y no por el número de aciertos, y es que si hubiera sido del otro modo nos hubiéramos quedado sin un peso. La verdad, no fue nada fácil intentar descubrir a los famosos detrás de las máscaras y sinceramente, atinamos muy poco. Así que no nos den palo por eso”.

Los presentadores de ¿Quién es la máscara?

Justo a los enigmáticos famosos y los investigadores, también estarán dos presentadores: Piter Albeiro y Susy Mora. Piter estará en el escenario, mientras que Susy estará en el backstage.

De acuerdo con los presentadores, aunque muchos podrían pensar que ellos saben quiénes son los famosos ocultos y que bien podrían estarse “haciendo los locos”, lo cierto es que ese fue un secreto muy bien guardado por el canal.

“Nosotros nunca tuvimos idea de nada. Por ejemplo, yo que estaba al lado de ellos intentaba mirar de reojo, a ver si de pronto se podía ver algo dentro de esas máscaras, pero nada”, contó Piter.

Este será el debut del humorista como presentador, por eso pidió disculpas de antemano a los televidentes.

“Ustedes me verán nervioso y probablemente cometa varios errores, pero de todo corazón quiero decirles que le metí la ficha y que dejé el alma y el cuerpo en este proyecto. Además, conté con la ayuda de estos investigadores, quienes me dieron buenos consejos para no tenerle miedo a las cámaras”, concluyó el famoso.