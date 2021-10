‘Terapia alternativa’: una serie en la que la infidelidad y el humor se mezclan a la perfección

Hace algunas semanas se estrenó en Star+ Terapia alternativa, una producción que promete hacerlo reír, pero que también, promete hacerlo reflexionar acerca de su vida y sus relaciones de pareja.

La serie, cargada de humor negro y sarcasmo, centra su trama en Selva (Carla Peterson), una excéntrica y reconocida terapeuta de parejas, quien tiene que enfrentarse al mayor reto de su vida cuando llega a su consultorio una pareja de amantes, quienes han decidido separarse, pero no saben cómo.

¿Y quiénes son estos personajes que quieren acabar con el engaño y retomar sus vidas pasadas con sus familias? Uno de ellos es Elías (Benjamín Vicuña), un hombre tranquilo y casado con Eliana (Julieta Cardinali). La otra es Malena (China Suárez), quien está en la otra orilla, pues es una mujer con carácter fuerte. Ella está casada con Álex, personaje de Fernán Mirás.

Sin duda, Selva es el primer personaje que se roba la atención en Terapia alternativa. Y es que esta mujer tiene claro que para solucionar los problemas de pareja se necesita seguir algunos métodos nada convencionales, que bien podrían escandalizar a cualquiera.

Y aunque por sus métodos podría ser odiada, lo cierto es que Selva tiene una gran capacidad para tratar a sus pacientes y a las demás personas, así que, muy por el contrario, es buscada por muchos. Sin embargo, tiene un defecto que no le es muy útil a la hora de tratar a la gente.

“Esta es una serie en la que exploramos con humor la verdadera esencia humana”. Carla Peterson

“De seguro les parecerá chistoso lo que les voy a contar, pero hacer este personaje fue un desafío bastante grande para mí porque Selva es todo, menos simpática. Ella tiene un programa de televisión y es capaz de cautivar a cualquier persona, y para rematar, es una excelente profesional, pero le hace falta la empatía, la afinidad, la conexión. Un defecto muy grave cuando hablamos de una terapeuta”, le contó Carla a Publimetro.

Y aunque su vida profesional es un éxito completo, lo cierto es que Selva tiene muchos vacíos en su vida que ni ella misma, siendo una de las mejores en su campo, ha podido “sanar”.

“Esta es una serie en la que exploramos con humor la verdadera esencia humana. Y es que nadie es perfecto, ni completamente bueno, ni completamente malo. En ese sentido, los espectadores irán conociendo a la verdadera Selva con el pasar de los capítulos. Y también irán descubriendo que está sola y que en realidad, siempre se ha sentido así. Selva es una mujer muy atractiva, pero al mismo tiempo, es bastante conflictiva”, sumó la actriz.

Haciendo Terapia alternativa en plena pandemia…

Al igual que otras producciones en Latinoamérica y en el mundo, la serie de Star+ tuvo que enfrentarse al gran reto de empezar a desarrollarse a través de la virtualidad.

“Yo recuerdo que cuando comenzamos el proyecto lo pensamos como uno más, y con eso me refiero a que todo se iba a hacer de manera habitual. Pero cuando estalló la pandemia todos los planes cambiaron y tuvimos que empezar a trabajar desde la virtualidad. Recuerdo que nos reuníamos mucho por Zoom y también empezamos a ensayar a través de esa plataforma”, contó Benjamín Vicuña, quien agregó que: “ustedes no se imaginan lo que es leer un libreto y ensayar en la virtualidad, sin tener a tus compañeros al frente tuyo. Pero sin duda, lo más duro fue volver al set, teniendo pánico y pensando en salir con vida luego de las grabaciones. Me acuerdo que todos nos vimos de frente, por primera vez, cuando tuvimos que hacer pruebas de maquillaje y vestuario”.

Y para no “morir en el intento”, todo el equipo de producción tuvo que grabar siguiendo unos exigentes protocolos de bioseguridad.

“Siempre debíamos portar el tapabocas y nos medían bastante la temperatura. Además, en los descansos debíamos estar solos. Pero sin duda, lo más curioso es que nunca les vimos las caras a nuestras directoras y no podíamos hablar con ellas teniéndolas en frente. Además, grabamos en enero y el calor nos estaba matando. La verdad, todo lo que vivimos durante las grabaciones fue muy raro”, concluyó Benjamín.