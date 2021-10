“Estamos escritos por el destino y eso nos hace eternos”: Manuel Medrano

Al igual que muchos artistas, la creación de Eterno se dio en medio de la pandemia. Pero a diferencia de otros, usted vivió esta experiencia sin traumatismos, fue una vivencia muy tranquila…

Fue muy especial e inspirador poder crear un álbum en medio de tantas restricciones que tuvimos durante el 2020. Y sinceramente, lo más difícil fue que tuvimos que aplazarlo durante cinco meses, por lo demás, el proceso no se me hizo muy diferente a lo habitual: nos encerramos en el estudio quienes pudimos: músicos, productores, ingenieros y más. Aunque claro, antes de que se genere un escándalo quiero aclararles que nos hicimos pruebas contra la covid para poder hacer esa “hazaña”.

Hicimos medio disco en Colombia y nos congregamos en un estudio en las montañas cerca en Bogotá. La otra mitad del disco la grabamos en octubre del año pasado, también en un estudio en las montañas, pero cerca a la Ciudad de México.

Eterno es una palabra simple, pero al mismo tiempo está llena de muchos significados. En ese sentido, ¿qué representa para usted?

Esta es una palabra que siempre me ha gustado, pero a medida que fui estudiándola, empecé a tener dudas y a creer que nada era eterno. Esta revelación fue conflictiva para mí de alguna manera, pero empecé a explorar más y más, intentando buscar cómo podríamos ser eternos en este mundo. Y después de tantas reflexiones llegué a una conclusión: si vemos el destino como algo que hace parte del ciclo de la vida, entonces podemos ser eternos. ¿A qué me refiero? El destino te escribió, desde siempre, para que en algún momento tú estuvieras aquí hablando conmigo, e incluso, hasta antes de tu mismo nacimiento el destino ya había escrito tu legado y la huella que ibas a dejar aquí para la eternidad. Así que, me gustaría pensar que de alguna manera estamos escritos por el destino y eso nos hace eternos.

“Yo les escribo canciones a las mujeres, pero también me inspira el aire, el agua, la naturaleza y lo bonito que es vivir”. Manuel Medrano

Usted tiene una gran capacidad para hablar de la mujer y describirla a la perfección con detalles tan simples como su cabellera, su sonrisa o el atuendo que está usando. Y esto vuelve a sentirse en Eterno…

Yo les escribo canciones a las mujeres, y lo hago porque me parece un ser maravilloso y me inspira demasiado. Pero, al mismo tiempo, también me inspira el aire, el agua, la naturaleza y lo bonito que es vivir. Todos estos elementos son bellísimos y cuando los conjugas, el resultado es fenomenal. A mí me parece que en los pequeños detalles de la vida está el verdadero sentido de la misma, por eso me gusta hablar de personas, rostros, olores, sabores, sentimientos, emociones, gustos, disgustos y más.

Esta producción refleja toda una exploración musical y en ella encontramos todo tipo de géneros…

Los sonidos de Eterno creo que la gran mayoría han hecho parte de mi vida desde que estoy muy pequeño. Son los géneros que más me han inspirado y que en cierto punto hicieron que me convirtiera en músico y que hiciera las canciones que hago. Entre ellos está claramente el rock en español, el reggae, el pop y el bolero. Sin duda, la fuerza de este álbum está en la riqueza musical y en todos los géneros que se pueden encontrar en este.

También hay una exploración de sonidos muy colombianos como el bambuco, la champeta e incluso el mismo bolero que es tan cartagenero y mucha gente no lo sabe. Y hablando en específico de la champeta, esta era una deuda que tenía con mis raíces caribeñas y pensé que sería bonito incluirla en este álbum.

Tengo que llegar a tiempo fue la canción que eligió para acompañar el lanzamiento de este disco. Es un tema sencillo, en cuanto a su sonido, pero se siente esa esencia rock de la que hablaba hace un momento. Ahora bien, en cuanto a su letra, ¿qué quería decirle a su público?

Esta es una canción que me escribí a mí mismo porque de verdad, tengo que empezar a llegar a tiempo. También es un tema relacionado con el amor que invita a la gente a llegar a tiempo hablando de las cuestiones románticas. Claro, tenemos que llegar a tiempo a la entrevista, al trabajo, pero también, tenemos que hacerlo con nuestra pareja. Tenemos que ser puntuales y con ese me refiero a ser sinceros y a dedicarles el tiempo que se merecen.