“Creé un lazo muy fuerte con el espíritu de Colombia”: Tilda Swinton, a propósito de ‘Memoria’

Katherine Matilda Swinton, mejor conocida como ‘Tilda’, viajó a Colombia con su amigo, el cineasta tailandés Apichatpong Weerasethakul, buscando hacer una película que cuestionara nuestra idea sobre la memoria y el pasado. En esta cinta conocemos a Jessica, una extranjera que vive en Bogotá porque su hermana Agnes (Jeanne Balibar), una arqueóloga que está casada con un colombiano, recientemente enfermó. Pero en esos días confusos de esperar la mejoría de Agnes, Jessica también lucha con un inquietante sonido que no puede explicar y que, al parecer, solo está en su mente. Pronto se dará cuenta sus recuerdos podrían ser la explicación.

De esto se trata Memoria, una película donde Tilda hace el papel de Jessica junto a Juan Pablo Urrego y Elkin Díaz, quienes interpretan a Hernán en diferentes edades.

Sabemos que desde hace rato quería hacer una película con Apichatpong Weerasethakul, ¿diría que la posibilidad de grabar en un país donde ambos son extranjeros les dio quizás un sentido diferente de exploración y curiosidad?

Cuando él y yo comenzamos a hablar de la idea de hacer una cinta juntos, decidimos desde un inicio que queríamos encontrar una historia que estuviera ubicada en un escenario que fuera nuevo para los dos, específicamente. Ese sentido de existencia transicional, del hilo alienígena, de la fragilidad de una conexión parcial dejándolo a uno abierto a una sensibilidad particular –ojos y oídos bien abiertos–, fue algo que estábamos buscando conscientemente. Cuando Joe (Apichatpong) vino a Colombia por el festival de cine de Cartagena fue una revelación para ambos. Él simplemente me dijo, ‘es en Colombia, encontré el lugar’.

Usted ha dicho anteriormente que no se considera a sí misma como una actriz profesional, pero sí una artista, una intérprete. ¿Cree que esta forma de pensar le permite acercarse a sus proyectos con la posibilidad de hacer cosas diferentes?

Siempre he tenido claro en mi mente que estaba interesada en vivir la vida de una artista, no de una actriz. Crecí y pasé mi juventud entre artistas; pintores, escritores, cineastas, y sé tan poco hoy en día como lo hacía en ese entonces sobre la perspectiva de lo que sería una actriz. Cuando leo o escucho a los actores reales discutiendo sobre sus vidas, sé que no he vivido una vida de actriz. Para empezar, mis intereses están en cosas que no tienen que ver con la actuación por sí sola, mi dedicación al cine, por ejemplo, no es algo que haya dedicado a la actuación ocasional solamente. Nunca pensé actuar en más de una película. Esto significa que para cada nueva aventura encuentro una forma distinta de acercarme a los proyectos, tengo nuevos comienzos constantemente. Y así ha sido por 30 años.

Volviendo a Memoria, de todas las cosas que afligen a Jessica en esta película, aparte del sonido sin aparente origen, ¿cuál diría que es el conflicto que ella experimenta?

Creo que hay una forma de ver Memoria como un retrato del dolor, del proceso y la predicación del dolor. Ese sentido de descolocación, la forma en que este sonido la alcanza en momentos inesperados, la desorientación que ella siente, la pérdida de la historia, de nuestro pasado. Jessica de alguna forma está perdida también: perdida entre lenguajes, culturas, la vida y la muerte… perdida entre tiempos.

La memoria es una herramienta poderosa y necesaria en una país como el nuestro, y Apichatpong comentó que al llegar a Colombia se había interesado más por las memorias de la gente que, por ejemplo, por visitar el Amazonas, ¿para usted, cuál sería ese significado de la memoria en esta película?

Colombia es un lugar que ahora está profundamente grabado en mi vida. No solo porque encontré amigos para toda siempre aquí, sino porque creé un lazo muy fuerte con el espíritu de esta tierra y las historias que emanan de ella. Como una persona escocesa que creció en una frontera, donde se han llevado a cabo batallas con los ingleses por años con terror genocida en muchos momentos de la historia, sé lo que es vivir en un país donde el torbellino de narrativas del pasado, sobre todo las de violencia y represión, salen constantemente a la superficie de cualquier día contemporáneo.

Estas historias se combinan con nuestras memorias de tal forma que algunas veces es difícil creer que no hemos vivido estas atrocidades nosotros mismos… este poder de transmutación, de compasión y experiencia colectiva es de lo que habla Memoria… y considero que contiene un mensaje muy poderoso de esperanza para todos nosotros, alcanzando a tocar más allá del dolor de lo que implica reconocer ciertas cosas para llevarnos a un punto de compañerismo y consciencia mutuamente abierta. Si somos capaces de adentrarnos en las memorias de otros, seguramente estamos más cerca de estar conectados que de ser extraños. Podríamos alcanzar un horizonte donde entenderíamos y aceptaríamos al otro, dejando la alienación que nos hace sospechar, desconfiar y atacar al otro.

“Si somos capaces de adentrarnos en las memorias de otros, seguramente estamos más cerca de estar conectados que de ser extraños. Podríamos alcanzar un horizonte donde entenderíamos y aceptaríamos al otro, dejando la alienación que nos hace sospechar, desconfiar y atacar al otro“ Tilda Swinton

Como colombianos, para nosotros fue muy significativo el gesto que tuvieron en Cannes al sostener la bandera colombiana, y Elkin Díaz nos contó que no fue para nada difícil convencerla de participar, ¿qué la motivó?

Para mí fue un honor completo estar de pie junto a mis queridos amigos en solidaridad con los compañeros colombianos ante la extraordinaria oportunidad de saber que el mensaje les llegaría gracias a nuestro paso por la alfombra roja en Cannes. Francamente, si este no es el uso ideal para una plataforma como esas, no sé cuál podría ser. Conexión y compañerismo. Esas son las llaves de entrada a nuestro reino.

Vea a continuación el tráiler de Memoria: