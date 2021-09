“La música se hizo para compartir historias y sentimientos”: Inés Gaviria

Que te quedes aquí nace de una historia cercana que, lamentablemente, une el amor con el dolor…

Esta canción la escribí hace muy poco. Estaba en un viaje a Cartagena y llevé mi guitarra. Tengo que mencionar que yo no llevo mi instrumento a todas partes, pero por coincidencias de la vida la cargué conmigo en esa ocasión. En medio de ese viaje estuve con unas amigas adelantando cuaderno y una de ellas me contó que se iba a separar. Cuando terminé de conversar con ella agarré mi guitarra y empecé a pensar que ella estaba pasando por ese mismo instante por el que todos hemos pasado, pero además, reflexioné acerca de que, justo en ese punto, muchos de nosotros deberíamos haber pensado qué era eso que nos estaba separando y cómo repararlo, en lugar de culpar al otro de lo malo dentro de la relación.

Muchas veces nosotros no queremos perder a la otra persona, pero nos cerramos en el orgullo y no llegamos a puntos de acuerdo, no nos sentamos a dialogar. Y justamente, de eso habla un poco Que te quedes aquí: de ser capaces de abrir el corazón, dejar atrás el orgullo y pedirle a ese amor que no se vaya, que se quede junto a ti.

Además de su letra, esta canción tiene una historia muy particular, pues usted tuvo una conexión tan fuerte con ella, que no pensó dos veces en trabajarla y lanzarla…

Cuando terminé la canción yo quise que fuera un sencillo y lanzarla al público. En determinado momento pensé si realmente estaba siendo objetiva, porque estaba tan encantada con ella que dije: “de malas con el resto de temas, porque se van a tener que esperar”. Por eso, le mandé la canción a mi mamá y a mi productor para que me dieran su punto de vista, pero en definitiva, el corazón me decía que sí, que era la indicada.

Y la verdad es que todo pasó muy rápido porque la escribí en un fin de semana, se la mandé a mi productor, Carlos Taboada, y el martes ya estaba en Bogotá en la oficina de él mostrándosela en vivo y en directo. Y ahí arrancamos.

Justo en ese instante le dice a Carlos que la canción iría bien con una colaboración, exactamente con Tavo Botero, a quien muchos conocieron en el Factor X...

Varias personas piensan que yo conocí a Tavo estando en el reality de música, pero la verdad, yo sabía de su talento hace un buen rato. Incluso, ya hasta lo había invitado a cantar en uno de mis conciertos. Lo cierto es que no éramos amigos, y precisamente, el Factor X sirvió para crear ese bonito lazo y para reafirmarme que es un gran artista. Y bueno, yo tengo que confesar que no soy una gran estratega y me muevo mucho por lo que me diga el corazón. Y el corazón me dijo que Tavo era el indicado para este tema. Por eso no lo pensé dos veces y le hice la invitación.

¿Qué le aportó Tavo a este tema?

Tavo tiene una dulzura y una capacidad vocal gigante. Él trajo muchas ideas, en específico sobre las melodías, y le dio un bonito giro a la canción sin que esta perdiera su sentido original. Eso es lo que me gusta de Tavo, que es capaz de regalarle su personalidad a un tema, pero sin invadir y sin perder el concepto original. Sin duda, eso es fundamental cuando estás haciendo una colaboración.

En cuanto al video de esta canción se puede decir que es muy simple, pero describe muy bien la idea principal respecto a la separación y la nostalgia…

Desde el comienzo se me metió en la cabeza que el video tenía que transcurrir en un espacio vacío, que fuera completamente blanco. Y cuando por fin encuentro el lugar, pienso que las imágenes no debían contar una gran historia, sino transmitir desolación. Y creo que el resultado es perfecto porque Tavo y yo estamos en el mismo lugar, pero finalmente, estamos separados por una pared. Estamos y no estamos, y nunca nos cruzamos.