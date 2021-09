Jesh quiere conquistar el mundo con música sincera y llena de buenas vibras

Con tan solo 18 años, Jesh le ha demostrado a sus fanáticos que cada sueño se puede alcanzar si se trabaja todos los días con pasión y perseverancia. Proveniente de San Andrés, este joven se enamoró de la música cuando estaba pequeño, sin embargo, gracias a la pandemia tuvo la firme convicción de que esta era camino que debía seguir.

“El camino que he recorrido, a pesar de lo corto, ha sido muy bonito. La música la conozco, la vivo y la disfruto desde que estaba muy pequeño, pero mi pasión por hacerla se despertó a los 11 años cuando empecé a hacer freestyle. En ese momento me di cuenta que la música me llenaba, me apasionaba, pero sobre todo, que me hacía muy feliz. Y bueno, materialicé mi proceso musical el año pasado. A causa de la pandemia decidí buscar un factor distractor que me alejara de los problemas y las dificultades, y en la música me reencontré”, le contó Jesh a Publimetro.

Fue entonces cuando empezó a utilizar sus redes sociales pare crear contenido musical y mostrárselo a sus seguidores. Gracias a eso su carrera estalló y comenzó a trabajar de la mano de un gran equipo y de su familia.

“Cuando uno tiene un sueño debe trabajar por eso. Luchar por tus sueños siempre va a valer la pena”. Jesh

Quiere jangueo es el reciente lanzamiento del artista, una canción llena de buenas vibras, que invita a los oyentes a subir su ánimo.

“Esa canción la escribí el año pasado en pandemia, cuando todo el mundo estaba encerrado y se moría de ganas por salir, por recuperar sus vidas. Por eso, se me ocurrió escribir una letra que contagiara a la gente de energía positiva y de ganas de bailar”.

El videoclip fue grabado en Girardota-Colombia, un municipio antioqueño ubicado muy cerca de la capital del reguetón, Medellín. Y al igual que la canción, las imágenes también son una invitación a bailar y a dejar los meses oscuros atrás.

Cabe mencionar que esta joven promesa de la música tiene canciones para todos los gustos y momentos como Baila morena, Recuerdos, Contigo y Le gusta. Estos temas se pueden escuchar en plataformas como Spotify y YouTube.

Jesh sabe que el camino es largo, lleno de satisfacciones, pero también, de momentos malos. Por eso, tiene claro que su misión en la vida es concentrarse en sí mismo y no en los comentarios poco útiles.

“Siempre va haber gente que te diga: ‘qué estás haciendo, tú no sirves, qué haces inventando’. Sin embargo, a esas personas hay que callarlas, demostrándoles con hechos que escogiste bien el camino. Yo siempre he pensado que los límites son mentales, y quien sabe romper con esos límites, consigue lo que quiere”.