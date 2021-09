Víctor Cardenas, el colombiano que lleva la guaracha por el mundo

El Dj y productor colombiano es conocido en el mundo como “el rey de la guaracha” por ser el cerebro detrás de éxitos mundiales de artistas como Jennifer López, Maluma y Lele Pons. Su éxito se repite con Pepas, de Farruko, y recientemente presentó su nuevo sencillo Que tú me beses. También, seguramente lo han escuchado por canciones como Baila conmigo.

A propósito de este lanzamiento conversamos con Víctor Cárdenas, quien nos contó de su trayectoria y lo que viene próximamente.

Es fácil enumerar los hits donde ha puesto su nombre, pero cuéntenos dónde empezó todo esto…

Mira que yo cuando hago una canción nunca pienso que va a ser un éxito, ¿sabes? siempre que yo me meto al estudio hago música por hobbie. Ahora esto es un trabajo, tengo personas que trabajan conmigo. Ya Víctor Cárdenas es una empresa bastante grande. Siempre que me meto al estudio digo, ‘me voy a poner a hacer música’, pero no me meto en la mente que algo deba ser un hit. Si yo te quiero mostrar una canción triste, porque percibo que tú o el público quiere una canción triste, lo hago. Es la esencia de cada artista, lo que quiere mostrar en su música.

¿En su familia hay otros artistas o fue el primero en meterse en el mundo de la música?

Mi madre tocaba guitarra y cantaba, y los fines de semana iban a los parques a tocar, vivían en un pueblo. Creo que viene de sangre. Mi abuelo también tocaba tiple, muchas cosas.

¿Y cómo termina usted en este lado electrónico?

Mira que la primer canción electrónica que yo escuché fue de Avicii. Yo me enamoré del género y la electrónica, dije, ‘eso suena muy, muy duro’. Me enamoré de Avicii, del artista como tal, y a seguir música. A imitar. Porque cuando uno empieza uno imita hasta que coge el estilo propio y el sonido. Me quedé con la electrónica. Un día, te cuento que fui a una discoteca y entré esperando que pusieran electrónica de Martin Garrix o de Aviccii, y cómo te parece que ponían algo que se llamaba dizque guaracha. Yo me subí y le dije al Dj, ‘parce, ¿qué es guaracha?’, y él me dijo, ‘pues, electrónica, para bailar’. Esa no era la electrónica que yo conocía (risas). Desde ahí empecé a hacer guaracha en mi canal y salió Baila conmigo, que fue mi primer éxito mundial. Aunque la pandemia nos paró bastante, sacamos Qué chimba, de Maluma y otros artistas. Ahora que la economía se está reactivando Pepas está arriba. Es una experiencia bonita vivir todo este proceso, mi equipo de trabajo es como si ya fueran mis amigos porque estuvieron desde Baila conmigo.

¿Cuál cree que es la chispa que tiene la guaracha en particular, que la pone donde sea y todos bailan? ¿Cuál es el ingrediente especial?

Por mi parte, yo crecí escuchando Pastor López, salsa, merengue, Elvis Crespo, todo eso lo ponían en la casa. Entonces la guaracha como tiene trompetas y ese bajo como de cumbia, siento que eso mueve a la gente en Colombia. Acá nos gusta mucho la fiesta, la rumba. Esa mezcla latina de percusiones creo que hace mover a la gente.

Y no solo la gente en Colombia, porque se volvió fenómeno mundial…

Bueno, es que también es electrónica, tiene sonidos electrónicos. Hace poco venía de Bolivia y me encontré con un man que estaba escuchando Pepas, venía de Amsterdam. Alto, mono, acuerpado, se parecía a Thor. Puso Pepas en los audífonos y yo pensaba, ¿hasta dónde llega la música, si la escucha una persona que no es de Colombia? Es increíble. Empezamos a hablar y él me contó que eso suena muchísimo en su tierra. Es algo muy lindo. Pepas tiene una trompeta, pero tiene un lead que ha sido el ícono del EDM del 2013.

Cuéntenos de la gira que está organizando, ¿a dónde irá?

Tenemos una gira por Europa bastante larga, noviembre hasta agosto. Vamos a reunirnos con muchos artistas y hacer música y varios shows. Uno estando en la casa puede hacer música, pero a muchos artistas les gusta que uno vaya a sus estudios. Queremos aprovechar y aprovechar el furor de Pepas. Además por ejemplo aprovechar países como España por ciudades como Ibiza.

¿Qué le dice a los que critican la temática de canciones como Pepas?

Por ejemplo con Baila conmigo decían cosas… y esa canción solo dice “bésame y baila conmigo” (risas). Imagínate, si esa canción recibió críticas… ahora con Pepas que la letra es totalmente diferente, siento que cada persona se puede identificar con la letra o el ritmo. Es lo mismo del reguetón de hace años, cuando la gente se quejaba por las letras o el baile. Pasa lo mismo con la guaracha. Siento que es cuestión de tener más hits para que la gente conozca más el género. Hacerla más global. También hay algunas críticas por el máster de algunas canciones en YouTube, la calidad técnica, pero es cuestión de hacer cosas para que se posicione el género.

¿Algo que quiera recomendarnos para los próximos días?

Los quiero conectados en mi Instagram, venimos con varios shows en Venezuela, Chile, Panamá, y la gira. Vamos a estar en muchos lugares de Colombia, es un show brutal. Sigan escuchando Pepas. Me gusta seguir haciendo música y hacer bailar a la gente. Eso es lo que me motiva.