‘El hijo del cacique’: la historia de Martín Elías contada desde el corazón y la música

Esta semana Caracol está de estreno, y todo gracias a la llegada de El hijo del cacique a las noches colombianas. La producción, que será el reemplazo de La reina del flow 2, les contará a los televidentes cómo fue la vida de Martín Elías, hijo de Diomedes Díaz y quien murió en un accidente de tránsito en 2017, estando en el auge de su carrera.

La producción es protagonizada por Milciades Cantillo, quien siempre pensó en hacerle un bonito homenaje al artista vallenato.

“Recuerdo que antes de que me dieran el papel hablé con Martín a través de la oración y de Dios. Le pedí que me diera la oportunidad de interpretarlo porque lo iba a hacer desde lo profundo del corazón, tan profundo, que me iba a convertir en un puente para que los televidentes lo recordaran bonito. Le dije que me iba a convertir en una pequeña extensión de su legado y creo que lo logré”, contó Milciades en el lanzamiento para medios de la producción.

Y es que el también cantante no la tuvo fácil. Aproximadamente, 100 personas hicieron casting para la producción, y durante dos meses tuvo que ir al estudio intentando pasar los filtros. Después de tanto y tanto, se quedó con el protagónico.

De acuerdo con el actor, la novela contará varios detalles de la carrera de Martín, pero sobre todo, mostrará al hombre detrás del artista, ese que empezó de cero, a pesar de tener como padre a un grande.

“Muchos podrían decir que por tener a Diomedes Díaz como papá ya tenía abiertas las puertas de la música. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Y gracias a El hijo del cacique los televidentes se darán cuenta de que él luchó desde joven para ganarse un lugar en el vallenato, y lo hizo con disciplina y con perseverancia. Martín no se convirtió en un gran músico gracias a un palancazo, sino a su decisión de vida: forjar su propia carrera sin estar gritando a los cuatro vientos que era hijo de quien era”.

Milciades asegura que no tuvo una relación estrecha con Martín, pero sí recuerda con cariño el día que lo conoció: fue en un concierto en el que ambos cantaron.

“Me encontré con un artista muy talentoso, pero sobre todo, me encontré con un hombre generoso y noble. Él sabía que tenía una responsabilidad gigante, pues debía mantener el legado de su papá, pero no por eso era sobrado y prepotente. Por el contrario, su sencillez era envidiable”.

Una historia de familia…

Pero además de la historia de Martín Elías, los televidentes también conocerán un poco más su vida familiar. Justamente, la historia comienza con su nacimiento, el cual sucede cuando el matrimonio de Diomedes con Patricia Acosta está viviendo una crisis.

En este punto, los televidentes conocerán más a fondo esos dos pilares que hicieron de Martín, el hombre que fue: Patricia y Rafael, su hermano mayor.

Justamente, el mismo Rafael se dará vida en la producción, y para él, se trata de un gran reto, pues quería mostrar la vida familiar sin censuras.

“Hacer esta producción fue viajar en el tiempo y hacer una reflexión sobre mi vida y la vida de mi familia. Como en todas las casas, tuvimos momentos felices y tristes, pero a pesar de todo, siempre fuimos una familia. Por eso, estoy dichoso de que los televidentes puedan conocer nuestra historia, y que tal vez, se puedan sentir identificados con ella. Finalmente, es un relato de carne y hueso”.

Además, para el también cantante, esta novela hará que los espectadores conozcan a una mujer extraordinaria: su madre.

“Creo que es imposible que alguien no conozca a mi papá. Y por eso, siento que El hijo del cacique es una producción hermosa porque muestra a mi mamá, su vida, pero sobre todo, su calidad humana. Los televidentes podrán conocer el hermoso ser humano que es y sus deseos de mantenernos unidos, a pesar de los momentos más difíciles”.