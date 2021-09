Diego Trujillo invita a reírnos de nosotros mismos en ‘Rela-house’

Rela-house es un espacio donde la risa se convierte en un reencuentro con el público, que ha disfrutado de varias noches de stand-up comedy con los mejores comediantes del país los martes y miércoles.

Un elenco de lujo invita a la reunión en esta “casa”: Diego Trujillo, Carolina Cuervo, Diego Camargo, Catalina Guzmán, Tato Devia, Juan Buenaventura, Frank Ramírez, Henry Delgado y Diego Mateus, que celebra con el público el regreso presencial a los teatros.

Para conversar sobre lo que ha sido esta temporada, de la que seguramente el público pedirá más fechas, conversamos con Diego Trujillo.

Cuéntenos más sobre el formato de Rela-house, de esta conversación entre amigos…

Cuando se habla de conversación entre amigos en este caso se refiere a los dos comediantes que llevan la hilo del asunto, que son Diego Camargo y Cata (Guzmán), pero aparte de ellos dos cada noche hay comediantes distintos que hacen unas rutinas de hasta 20 minutos, si no estoy mal. Es una variedad muy interesante de gente que se presenta allí para comenzar a abrir las puertas de los teatros nuevamente.

En la comedia hay mucha oferta, pero, ¿qué diría que es lo más especial de Rela-house para atraer público?

Yo creo que lo interesante de Rela-house es la novedad de que se están abriendo las puertas de teatro y se abre la castellana con comedia, que hace rato no se presentaba. Justamente, también el atractivo es la variedad de comediantes que vienen, cada uno con su propia propuesta, por supuesto. Además de sus maneras de ser, traen su humor particular.

En la página del Teatro Nacional hay una breve descripción de cada comediante, y en la suya dice ‘una comedia madura, inteligente y elegante’, ¿se siente identificado?

Sí, sí me siento identificado. Lo de “madura” no estoy muy seguro, pero lo demás sí. Yo tal vez hago mucho alarde de que lo que yo hago no es vulgar, creo que a eso se refieren con “elegante”. Yo procuro no apelar a lugares comunes, palabras vulgares, palabras que halan la risa como clichés. No. A mí me gusta que el humor sea elaborado, inteligente, negro, mordaz. Que en últimas, además, termine diciendo algo. Entonces, tampoco me interesa solamente el humor por la risa sino que hay algo reflexivo en torno a lo que yo hago.

Yo procuro no apelar a lugares comunes, palabras vulgares, palabras que halan la risa como clichés. No. A mí me gusta que el humor sea elaborado, inteligente, negro, mordaz. Que en últimas, además, termine diciendo algo

¿Cuáles diría que son sus referentes en el camino del humor?

Si tuviera tan buena memoria… pero, por ejemplo, el humor de Ricky Gervais me encanta, sus obras como The Office y luego Afterlife son un referente para mí. Ese humor de él me parece maravilloso, me identifico plenamente. Woody Allen es otro comediante que me encanta. Su humor también es inteligente y mordaz. Yo diría que ellos dos, y otros que se me olvidan.

Una de las comediantes que veremos en Rela-house es Carolina Cuervo, quien ha tenido un paso interesante en este mundo del humor, ¿ha podido seguir su transición de la actuación a la comedia?

No he podido ver su comedia, pero a ella sí la conozco. Es muy histriónica, muy buena actriz, además tiene esta veta del humor que quizás proviene de que es una mujer muy inteligente, y el humor necesariamente viene de allí. Entonces, no me extraña que sea realmente muy divertida.

Otra figura interesante de este grupo es Frank Martínez, quien de alguna forma representa a las nuevas generaciones de comediantes, ¿ha notado diferencias en ese humor que proponen esas nuevas generaciones?

No, salvo que me siento yo más viejo. Pero, digamos que creo que el humor debe tener, para mí, un elemento fundamental y es la universalidad. Cuando el humor solamente se entiende en ciertos ámbitos, para mí no es interesante, para mí debe ser comprensible en todo el mundo. Ahora, que a uno le guste un comediante más que otro, pues por supuesto. Frank, por ejemplo es muy divertido. Lo conocí en la inauguración de Rela-house. He visto algo de lo que él hace, y me parece que es muy bueno, tiene un ritmo interesante, y él, su expresión, su manera de ser… es muy chistoso. Pero no creo que por ser jóvenes tengan un humor distinto. El humor siempre parte del mismo lugar, y sobre todo en el stand-up comedy, parte de una burla hacia uno mismo. Cada quien simplemente lo hace a su manera.

Las entradas de Rela-house están disponibles a través de este enlace.