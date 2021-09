Iron Maiden se inspira en Oriente para su nuevo álbum, ‘Senjutsu’

Parlophone Records se complace en anunciar el lanzamiento del álbum de Iron Maiden, Senjutsu. Se trata del primer disco en 6 años, y verá la luz el 3 de septiembre. Fue grabado en París con el productor Kevin Shirley y coproducido por Steve Harris.

El jueves 15 de julio se estrenó el primer video animado del primer sencillo The Writing On The Wall. Siguió una campaña teaser de un mes, y una “búsqueda del tesoro” global en busca de pistas sobre el título, y el concepto de la pista.

Para Senjutsu, traducido como “tácticas y estrategia”, la banda volvió a contratar los servicios de Mark Wilkinson para crear la portada con el tema Samurai, basada en una idea de Steve Harris.

Con un tiempo de ejecución de poco menos de 82 minutos, Senjutsu, al igual que su anterior disco The Book Of Souls, será un álbum doble CD / Triple vinilo.

Steve dice: “Elegimos grabar de nuevo en Guillaume Tell Studio en Francia, ya que el lugar tiene un ambiente relajado. La configuración es perfecta para nuestras necesidades; el edificio solía ser un cine, y tiene un techo muy alto, por lo que hay un gran sonido acústico. Grabamos este álbum de la misma manera que hicimos The Book Of Souls. Escribíamos una canción, la ensayábamos y luego la poníamos juntos de inmediato mientras todo estaba fresco en nuestras mentes. Hay algunas canciones muy complejas en este álbum que requirieron mucho trabajo para conseguirlas exactamente como queríamos que sonaran, por lo que el proceso fue a veces muy desafiante, pero, ¡Kevin es excelente para capturar la esencia de la banda y creo que valió la pena el esfuerzo! Estoy muy orgulloso del resultado y no puedo esperar a que los fans lo escuchen”.

El cantante principal Bruce Dickinson continúa: “estamos todos muy emocionados con este álbum. Lo grabamos a principios del 2019 durante una pausa en la gira Legacy para que pudiéramos maximizar nuestra gira. Y, aun así, tener un largo periodo de preparación antes del lanzamiento, para preparar una gran carátula del álbum y algo especial como un video. Por supuesto, la pandemia retrasó más las cosas, tanto para los planes mejor trazados, ¿lo deberían ser “estrategias”? Las canciones son muy variadas y algunas bastante largas. También hay una o dos canciones que suenan bastante diferentes a nuestro estilo habitual, y creo que los fans de Maiden se sorprenderán, ¡en el buen sentido, espero!”.

Iron Maiden se inspira en Oriente para su nuevo álbum, Senjutsu