“La música tiene el poder de cambiar mentes y mover corazones”: Los Rolling Ruanas

Nueva tierra es un disco que recoge varias emociones, tanto colectivas, como personales. Es una producción nacida en momentos difíciles y que nos habla del cambio…

Luis Guillermo González: Nueva tierra comenzó a pensarse a finales del 2019 cuando estábamos en Europa con esa ilusión de sacar música. En realidad, ya teníamos varias ideas que se estaban cocinando. Llegamos a Colombia a comienzos del 2020 y nos sorprendió el tema de la pandemia. Y claro, varios planes se quedaron quietos por esto, entre esos el disco, porque en realidad, nuestro objetivo era lanzarlo el año pasado, exactamente en mayo.

Nosotros tratamos de asimilar esto de la mejor manera, así que nos quedamos en casa, tratando de explorar y mejorar las ideas que ya teníamos, de reflexionar mirándonos desde adentro y finalmente, aprovechamos un poco el tiempo para descansar, y es que veníamos en un tren tremendo tocando sin parar.

Además, nos dimos la oportunidad de escribir con una mirada más romántica, de trabajar viendo el territorio desde lo histórico, y así salieron muchas de las canciones que hoy componen Nueva tierra.

Canciones nacieron, otras cambiaron y algunas salieron del mapa. Así fue el proceso de creación de este álbum, ¿no?

Jorge Mario Vinasco: Un ejemplo es Mario Miguel, que en principio se llamaba Porro cuarenteno. Entonces, justamente ese tiempo de cuarentena nos dio la posibilidad de pensar mejor la canción y decidimos que hablara de un personaje, que al igual que muchos colombianos, tiene que salir de su pueblo por culpa de la violencia y llega a la ciudad buscando mejores oportunidades. Y así como esta, también hubo otras canciones que tuvieron cambios durante esta época, y a la par con eso, nacieron otras.

La verdad, es que varias canciones se quedaron por fuera porque fue un ciclo de mucha creación. ‘Memo’ en su momento pensó en la idea de lanzar un disco doble, y por qué no, podríamos hacerlo con esos temas que se han quedado sueltos.

“Ya estamos cansados y precisamente, esa nueva tierra tiene que ver con una Colombia distinta, en la que todos nos sintamos tranquilos”. Jorge Mario Vinasco

¿Cómo fue trabajar viéndose solo por videollamadas?

Luis Guillermo: Fue duro al comienzo, pero se logró. Nosotros de los cinco días hábiles de la semana nos veíamos tres para ensayar y dos para tratar otros temas. Y como por la pandemia nos tocó encerrados, nos figuró trabajar fuerte y parejo en la virtualidad. Recuerdo que lo primero que hicimos fue crear una carpeta en Drive y guardar allí todas las ideas que iban saliendo. En realidad, nos volvimos a ver hasta finales del año pasado y a partir de ese momento comenzamos a darle forma a ese nuevo álbum que veníamos pensando desde las casas.

¿Cómo definir una nueva tierra?

Jorge Mario: Una nueva tierra es algo diferente a lo que estás viviendo, al suelo que estás pisando. Y respecto a todo lo que se ha vivido, que no se relaciona con la pandemia, sino con el contexto político y social, tiene que ver con la necesidad de transformación. Es tenaz saber que tenemos una especie de caparazón y que ya no sentimos nada cuando escuchamos las noticias de que están matando gente, de que hay violencia. Estamos cansados, pero no actuamos.

Precisamente, esa nueva tierra tiene que ver con una Colombia distinta, en la que todos nos sintamos tranquilos, que podamos caminar por las calles sin pensar en que hay sombras oscuras intentando hacernos algún tipo de daño. Una nueva tierra también tiene que ver con no ser indiferentes ante los problemas y el dolor de los demás.

Por ejemplo, hace un tiempo lanzamos Sin darnos cuenta, que tiene ese sentido social y esa súplica del “ya basta”. Nos están matando, nos están robando, están abusando de nosotros. Y por eso, nosotros queremos cantarle a la problemática, pero también a la solución. Queremos alzar la voz para que quienes nos escuchen puedan pensar en que sí podemos cambiar y soñar con algo mejor.

Por acá no escampa, otra canción del álbum para reflexionar…

“Lleva un mensaje muy contundente y nos habla de la situación actual de Colombia. A raíz de todo lo sucedido durante el paro y de algunas decisiones que se empezaron a tomar, resultó esta letra hermosa, que nos habla de la protesta, pero sin ofender, sin ser vulgar, sin mencionar a nadie. Pensamos en una colaboración y aparecieron Las Áñez, quienes le dieron un toque muy femenino”, contó Luis Guillermo González.