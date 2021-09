‘Escape Room’ vuelve con más acción y venganza en su segunda parte

Adam Robitel dirige esta película de terror psicológico, continuación de Escape Room (2019), un juego macabro donde es casi imposible sobrevivir un secuestro. Zoey (Taylor Russell) y Ben (Logan Miller) logran escapar la primera vez, pero ahora quieren justicia por los que murieron. Esto fue lo que contó la actriz Taylor Russell acerca de esta continuación.

Zoey ha centrado todos sus esfuerzos en una sola meta: derrocar a la organización Minos. ¿En dónde la encontramos al comienzo de la nueva cinta?

Ella salió viva de la primera parte, pero a duras penas, y ahora sólo busca justicia. Anhela acabar con el juego entero y evitar así que otros salgan perjudicados. Creo que esa necesidad de un ajuste de cuentas y de que Minos asuma la responsabilidad por todo lo que la organización ha perpetrado constituyen lo más importante al principio de la cinta, ahí es donde nos encontramos con ella y con Ben.

La personalidad de Zoey ha cambiado mucho, ¿qué le pareció haber vuelto a este personaje ahora que conoce bien todo aquello por lo que ha atravesado?

Pienso mucho en todo lo que aconteció entre las dos películas. Ahora se encuentra en un lugar muy distinto en su vida. Creció de muchas maneras, en esta nueva cinta, yo misma quise irradiar algo más primigenio, algo que tuviese más que ver con los sentidos que con la percepción. En la primera parte lo que me parecía importante era poner de manifiesto la visión que Zoey tenía de ella misma en el mundo. No se trata de la persona más sociable y vivaz. Pero esta vez no quise proyectar nada de eso, quise que todo fuera más “táctil”.

Parece que mucha gente tal vez no cae en la cuenta de la dificultad física de estas escenas…

(Risas) ¡Puede llegar a ser demasiado! Contaba ya con cierta experiencia a causa de mi trabajo físico en Lost in Space. Toda la producción fue sumamente física, y mi personaje tuvo mucho que ver con ello. Filmé aquel proyecto antes de ponerme a filmar esto, así que, en cierto sentido, comenzaba a aclimatarme y acostumbrarme a ese ambiente laboral.

En Escape Room hay una buena cantidad de acrobacias, tuvimos que correr mucho, resoplar mucho, gritamos, nos descontrolamos. Creo que debes hallar una manera de establecer un cierto paso, alguna forma de comunicar lo que sientes, porque la meta es transmitir una sensación de realismo. Pero esto exige aguante. Incluso como actriz, a veces es muy difícil estar al tanto de todo lo que la cinta implica. Si has leído el guion, seguramente te preguntas acerca de la imaginación que lo permea todo y acerca de cómo lucirá la producción, pero no exactamente acerca del sentido práctico requerido para llegar ahí. Pero esto es como un maratón físico y por ello el desafío sienta bien, porque no siempre puedes obtener esto con cada uno de tus papeles. Las exigencias son distintas, pero se trata de un buen ejercicio.

Mucha gente nueva ha sido arrojada a estas habitaciones, ¿qué le pareció el trabajo realizado junto a este nuevo ensamble?

¡El nuevo elenco es fantástico! Adoro al elenco de la primera parte y adoro también éste. Me encanta observar a los actores, descubrir qué pueden poner los demás sobre la mesa. Creo que lo mejor de la actuación es poder ser capaz de notar lo que los otros actores han preparado para un día determinado. Con este grupo el ambiente es sencillamente diferente, a causa de sus edades, su trabajo y sus personalidades. La cinta irradia algo mucho más libre y salvaje, de una u otra manera. Pero todo mundo se comportó excelentemente, con profesionalismo. Trabajar con ellos fue algo maravilloso.

