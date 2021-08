‘Icon: Music Through the Lens’: una serie que une la fotografía y la música

Mañana, viernes 27 de agosto, los televidentes de OnDirectv podrán ver Icon: Music Through the Lens, un serie en la que la fotografía y la música son las protagonistas.

Gracias a entrevistas en profundidad a los fotógrafos, músicos, galeristas, periodistas y comentaristas sociales más conocidos, esta producción se convierte en un emocionante viaje de seis partes a través del asombroso mundo de la fotografía musical.

Esta serie traza las vidas y las alocadas experiencias de los hombres y mujeres que han documentado la música popular en imágenes, desde los primeros cuartos oscuros hasta los paisajes digitales de la actualidad.

Al plantear la pregunta: “¿Qué hace que una imagen sea icónica?”, la serie busca respuestas a través de los retratos de estudio, carátulas de discos, revistas de música, shows en vivo, exposiciones, libros y el mundo de las bellas artes, para terminar con otra pregunta: “¿Qué le depara el futuro a la fotografía musical?”. Esto, haciendo referencia al impacto de la tecnología, el internet y las redes en la sociedad y en cualquier clase de profesión.

En el estreno los televidentes se encontrarán con En cámara, que profundiza justamente en los detalles que pueden hacer de una imagen algo icónico. “La fotografía musical es como la música en sí misma”, dice la historiadora Ashley Kahn en un adelanto, y agrega que: “Es parte de nuestra herencia cultural, es parte de nuestra identidad compartida como pueblo”.

“La fotografía musical es como la música en sí misma: es parte de nuestra herencia cultural”. Ashley Kahn, historiadora

Además, quienes sigan con detalle esta producción se encontrarán con toda clase de detalles curiosos hablando de la fotografía y la música, como por ejemplo, la regla básica de los conciertos: “solo tres canciones y sin flash”.

Entre los fotógrafos que guiarán a los televidentes a través de esta increíble historia se encuentran: Gered Mankowitz, Jill Furmanovsky, Kevin Westenberg, Terry O’Neill, Neal Preston, Roger Sargent, Dean Chalkley, Pooneh Ghana, Mick Rock, Danny Clinch y Rankin.

En cuanto a los artistas que contribuyen con sus relatos, se destacan: Alice Cooper, Craig David, Nick Mason (Pink Floyd), Glen Matlock (Sex Pistols), Ziggy Marley, Lars Ulrich (Metallica), Zara Larsson, Stefflon Don y Dizzee Rascal.

Y es que gracias a ambas partes, los televidentes podrán conocer las dos caras de la moneda respecto a las historias y cómo fueron tomadas algunas de las fotos más reconocidas y emblemáticas hablando del mundo de la música.

Icon: Music Through the Lens fue producido y dirigido por Dick Carruthers, cuya carrera incluye trabajos premiados con muchos de los artistas que aparecen en la serie y otros grandes como Oasis, Led Zeppelin y The Rolling Stones. Junto a él trabajan Gered Mankowitz y Andy Saunders como productores ejecutivos.

Y si usted no se puede conectar en la pantalla chica, tenga en cuenta que esta producción también estará disponible en la plataforma de streaming, Directv Go.