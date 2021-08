‘Historia de una oveja’ se traslada al Teatro Petra

Una historia real y muy colombiana

Fabio Rubiano, Marcela Valencia y Julian Román protagonizan Historia de una oveja, que tras su estreno en el Teatro Colón, se traslada al Teatro Petra y estará en temporada hasta el 18 de septiembre.

Esta obra, sin perder el humor, habla de la migración y el desplazamiento a partir de tres personajes: La oveja Berenée, que refleja la situación de los animales, el Egipcio Alí, el eterno migrante, y la niña Transito, que no es tan niña, pero es mujer en medio de un conflicto, los cuales inician un viaje forzado en busca de un futuro mejor.

“Los animales también son víctimas del conflicto, lo que pasa es que normalmente no se ven”. Marcela Valencia

Así nació Historia de una oveja

“Alguna vez en TransMilenio viajaba una oveja. Iba, por supuesto, con una persona. Mejor: la llevaba una persona. Me pregunté: ‘¿Qué hace esa oveja ahí? ¿Por qué no está en el campo, en una finca?’ Simple: forma parte del conjunto de desplazados del país. Ellos no solo cargan con su vida, sino con la vida de los demás, como en este caso, a través de estos seres que también sienten: los animales”, comentó Rubiano sobre el origen de esta historia y el punto de inspiración de Berenée, una oveja inocente e ingenua, interpretada por la actriz Marcela Valencia. Berenée no ve desplazamientos sino paseos, no hay muertos sino muñecos, no existe el dolor sino un juego eterno. Sin embargo, pese a lo que los demás creen, esta oveja no es tan ingenua como parece.

“Los animales también son víctimas del conflicto, lo que pasa es que normalmente no se ven. Si a una familia la desplazan o la matan, los animales que estaban bajo su cuidado, quedan a su suerte. Este personaje ve la guerra con la aparente ingenuidad de un niño, que no es la misma impresión que puede tener un adulto. Crear este personaje no fue fácil”, aseguró Marcela Valencia.