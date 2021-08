Gossip Girl presentó su secuela, que promete incluso más drama que la original

En una nueva versión de la serie de 2007, el drama está más vivo que nunca. Así lo demostraron Max y JC, que en los últimos días desencadenaron toda una tragicomedia gracias a su curiosidad sobre los secretos de sus padres. En el caso de JC, tal vez haya una luz de esperanza e, incluso, puede ser que las cosas estén por cambiar drásticamente en su familia.

Sin embargo, el caso de Max es diferente. Se podría decir que fue demasiado lejos al exponer a su padre y este terminó huyendo. Para completar, gritó a los cuatro vientos su pequeño romance con la pareja del año, Audrey y Aki.

Volviendo a JC, la reina de la élite neoyorquina parece estar al borde del abismo, ¿su desaparición de las redes será el preámbulo de lo que vendrá? Muchas cosas han cambiado desde que la pequeña Zoya llegó a la ciudad y es posible que Luna parezca interesada en ayudarla, aunque probablemente su único interés es ayudarse a sí misma.

Pero dentro de toda esta historia es imposible perder de vista una novedad, como la “nueva” novia del padre de JC. De esto y más trata la nueva versión de Gossip girl, tal como nos contó Joshua Safran.

¿Cuáles son los temas adaptados al día de hoy que veremos en esta nueva versión de la serie?

Definitivamente había algunas cosas que queríamos cubrir en esta versión. Cuando salió la serie original las redes sociales no eran lo que son hoy, para nada. La idea de cómo nos mostramos a diario en las diferentes plataformas y curamos nuestro propio contenido, de cómo queremos ser vistos, eso fue un tema prevalente en esta versión. Gossip Girl se trata sobre romper la burbuja de cómo nos mostramos versus cómo somos en realidad. Creímos que ese tema se tocó un poco más superficialmente en la primera versión y queríamos mostrar esa diferencia entre cómo se muestran versus la verdad. Julien es un personaje que, por ejemplo, siempre estuvo consciente de esa dicotomía.

El show ahora se podrá ver en streaming, a diferencia de cómo se presentó la primera versión que era por capítulos, ¿qué cambios le permite esto a nivel creativo?

Definitivamente fue muy divertido hacer el show para streaming en comparación con transmisión normal. Ciertas limitaciones son buenas para los escritores porque necesitas pensar de otra forma y se te tienen que ocurrir soluciones, eso nunca me molestó de la transmisión por cable, pero estar en streaming es agradable porque no te limita. El que se limita es uno, pensando si tal vez está contando bien su historia, pero es genial poder incluir malas palabras porque los adolescentes normalmente hablan así. Sin embargo todas las escenas de sexo, drogas y alcohol son muy similares a las del show original. La regla es que el sexo no debe ser fortuito y siempre debe ser parte de una historia; cada escena debe contarnos algo de los personajes. Por ejemplo, en una escena de estas alguno de los presentes puede sospechar de la infidelidad del otro, es parte de la historia. Para streaming además no tienes cortes publicitarios, lo cual significa más tiempo por episodio, lo cual es genial.

Hablemos de los actores nuevos que veremos, cuéntenos por ejemplo de Audrey Hope…

La interpreta Emily Alyn Lind, le gustan las cosas clásicas, la ropa, las fiestas. Todo en ella es impecable. Tampoco es una perfeccionista y se adapta a las situaciones. Algo que me gusta de ella es que puede incluso ser caótica, pero es muy auténtica. Le gusta ser vista tan auténtica como es posible. En el set todos reían con sus escenas porque entiende bien el humor que la serie quiere transmitir.

Compártanos también algo sobre el resto del elenco, para finalizar…

Encontrarán personalidades con los que muchos se pueden identificar, hay bastante comedia, pero también encontrarán una que otra “chica mala” dentro de los personajes de la serie.