Triunfar en la música: un tema de datos y estrategias

Cada vez hay más música, lanzada por más creadores, a través de más dispositivos, en más servicios que nunca. A esto se enfrentan quienes pertenecen o quieren hacer parte de una de las industrias más competitivas del mundo: la música.

Al respecto Barry Daffurn, CEO del sello Cinq Music, comenta: “Cada vez hay más conectividad pero tenemos menos momentos de nacimientos de superestrellas, es importante que los artistas que están generando sus productos ahora entiendan que los momentos virales son una excepción y no una regla”. Con esto propone una situación donde los artistas deben usar elementos como las redes sociales de manera estratégica.

¿Esperando un golpe de suerte viral?

La lucha de los artistas independientes inicia con encontrar métodos efectivos que los lleven a los públicos deseados. En décadas pasadas estos procesos eran más complejos, en la actualidad un artista puede crear su propio mercado. Además de contar con plataformas que llegan a millones de usuarios en un instante.

Tal vez el caso más relevante es el de TikTok, esta aplicación se ha convertido en la preferida de artistas que quieren dar a conocer sus productos, y no es para menos, pues el año pasado esta app presentó la asombrosa cantidad de mil millones de reproducciones de video combinadas para 176 canciones.

Sin embargo no se debe olvidar lo básico, “La clave para los artistas independientes dentro de una industria tan competitiva, está en tener una meta clara, alcanzable y por supuesto, un plan para lograrla”, completa Daffurn.

Con esto, el camino que se presenta a los músicos independientes es una serie de acciones que deben ejecutarse en conjunto para llegar a nuevos nichos de mercado pero de manera eficiente.

“Soy mi propio mánager”

Con un panorama donde las plataformas se conectan entre sí y generan monetización, muchos artistas deciden alejarse de la idea de firmar con sellos disqueros, pues se presume que la libertad de creación y los temas económicos se ven afectados al ingresar a una compañía de nombre. No obstante, varias de estas empresas aclaran que pueden apoyar a un músico con mejores estrategias y solidez en procesos como la promoción y distribución de su producto.

“El trabajo de estos sellos es escuchar, pero también ver con proyección. Ser independiente además de tener la libertad de crear, es conocer tu proyecto, conocer el negocio y saber cómo relacionarte, aunque estés en una disquera no se debe perder esa esencia de lo independiente”, afirma el artista Sy Ari Da Kid.

Para varios artistas ser su propio mánager, es un acto de control, no obstante es importante no perder el foco de la producción por estar en temas administrativos, y de igual manera encerrarse en el estudio de grabación y dejar todo en manos ajenas resulta ser al final del día una pésima idea.

Ser más que una tendencia

No hay duda que las redes sociales son un trampolín a la masificación de un producto. Sin embargo, este golpe de suerte como lo llamamos en el inicio se enfrenta a varias situaciones, por un lado puede ser pasajero o puede ser una viralidad negativa, donde el producto puede no ser aceptado. Una canción, por ejemplo, puede estar en millones de videos, pero dentro de los siguientes meses vendrán nuevas tendencias, casi como un One Hit Wonder 2.0.

Este afán por ser virales deja un vacío que muchas compañías independientes como Cinq Music, poco a poco están llenando con el fin de aportar al crecimiento y duración de este tipo de momentos top en varias plataformas digitales.

El secreto está en el correcto análisis de datos, los cuales son un derrotero para la toma de decisiones en el plan de un artista. Entender cada ítem dentro de la redes sociales, pero a su vez los elementos detrás de listas de reproducción y preferencias en motores de búsqueda son los insumos esenciales para la creación y el sostenimiento de un artista en esta era digital.