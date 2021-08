‘¿Quién da má$?’ regresa a History y promete mucha competencia

Nuevos episodios con más subastas y “enfrentamientos”

Después de un año sin producirse por la pandemia, regresa ¿Quién da má$? con su temporada 13. Los nuevos episodios se estrenarán mañana, 26 de agosto, por History a las 9:00 p.m.

En California, cuando el alquiler de un depósito de almacenamiento no se paga durante tres meses, su contenido puede ser vendido en lote a un subastador. Y este programa sigue a los compradores profesionales conociendo los depósitos y peleando por ellos en las diferentes pujas.

La producción vuelve con los subastadores y compradores favoritos de la televisión: Dan y Laura Dotson, Brandi Passante, Jarrod Schultz, Darrell Sheets, Kenny Crossley, Rene y Casey Nezhoda, así como Ivy Calvin y sus hijos, entre otros.

30 episodios tiene la nueva temporada de ¿Quién da má$?, serie que podrá verse en las noches.

Una pequeña conversación con Dan y Laura Dotson, los subastadores estrella

Sus personalidades fuertes se sienten en cada episodio, pero muchos televidentes han llegado a pensar que sus “disputas” son actuación. ¿Qué tan cierto es eso?

Laura: Dan y yo somos muy competitivos y esa es la verdad. Yo creo que eso es lo que mantiene nuestra dinámica y nuestra gran relación. Yo aprendí de él, pero también me gusta decir que lo superé, así sea un poquito.

El tema de las subastas sigue considerándose muy masculino, pero Laura les ha demostrado a los televidentes que cualquiera puede hacer parte de ese mundo…

Laura: Cuando mi esposo me dijo si quería ser subastadora, yo tenía mucho miedo, me sentía intimidada y pensé que no me iban a tomar con seriedad. Yo también creía que era un mundo de hombres, pero me equivoqué porque tuve un recibimiento muy cálido.

Este programa, sin duda, les cambió la vida y nada tiene que ver con tener fama…

Dan: ¿Quién da má$? ha sido bueno para nosotros. De hecho, desde que el programa está en televisión nosotros vamos por todo el país haciendo subastas. Nosotros y nuestro equipo viajamos por todo Estados Unidos y también empezamos con una plataforma online. La industria está creciendo permanentemente y muchas subastas cuando no son en vivo son online, y ya estamos en la capacidad de hacerlas así.