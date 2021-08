‘Turner & Hooch’: la historia de una amistad inesperada pero sincera

Hace unas semanas se estrenó por Disney+ Turner & Hooch, en español Socios y sabuesos, una serie que continúa con la historia de la película del mismo nombre que fue famosa a finales de los ochenta y que tuvo como protagonista a Tom Hanks.

Esta parte empieza con un nuevo Scott Turner (Josh Peck), un joven policía, hijo de ese Scott de la película de 1989. Y la vida le cambia por completo cuando hereda a Hooch, un perro baboso, complicado y que siempre se mete en problemas.

“Yo tengo que ser sincero, y sin duda, uno de los mayores miedos que tuve al aceptar el proyecto fue el qué dirán y que me compararan con Tom Hanks. ¡Por Dios! Yo no soy nadie al lado de él, así que intenté hacer mi propio camino y crear desde cero mi personaje. Pero eso sí, hay algo que intenté emular de su personificación: tener ese gran equilibrio entre ser simpático y al mismo tiempo, verme impecable y serio”, le contó Josh Peck a Publimetro.

Los primeros días con la mascota no pintan bien, y es que además de acabar con todo su apartamento, Hooch también amenaza con acabar la prometedora carrera del policía.

Sin embargo, con el pasar de las semanas este astuto personaje se da cuenta de algo: su perro tiene una increíble habilidad para atrapar fugitivos y proteger a los buenos.

“Cuando leí el guion me di cuenta de que me iba a enfrentar a un personaje que pensaba que ya tenía su vida resuelta. Turner cree tener la vida perfecta porque tiene un buen apartamento y está cada vez más cerca de ser jefe. Sin embargo, el mismo universo le da una sacudida y le demuestra que nada está escrito. Es entonces cuando Hooch aparece y le muestra que su vida estaba incompleta. Esta me parece una hermosa reflexión que tiene la serie”, agregó el actor.

Un dato curioso de esta producción tiene que ver con que Josh y el resto del elenco tuvieron que trabajar con cinco diferentes perros, todos dándole vida a Hooch.

De acuerdo con el actor: “Yo creo que uno de los amores más especiales nace cuando convives con una mascota. Eso me pasó relacionándome tanto con estos amiguitos. A mitad de la serie estaba tan profundamente enamorado de estos perros, que ya no me separaba de ellos ni detrás de cámaras. Creo que esa conexión se siente a medida que van avanzando los episodios”.

Pero además de la amistad que encontrará en este perro, gracias a Hooch el policía también se dará cuenta de que el amor de pareja existe y es para él. Y es que Scott, desesperado por entrenar a su nuevo socio canino, recurre a Érica, una entrenadora de perros de la Policía. Esta mujer le enseñará al protagonista las claves básicas para comprender a Hooch, y todo porque está profundamente enamorada de él.

“Siempre pensé que los perros entrenados para la televisión eran realmente buenos para responder a las órdenes y que cuanto mejor respondiera el perro a las órdenes, mejor sería para filmar un programa de televisión. Y lo que aprendí y lo que me sorprendió es que no se trata solo de estas mascotas, sino también, de la relación de todos con los perros. Me di cuenta que al final, quieres que ese perro conozca el set más de lo que un actor necesita saber, y es que ellos son la base de la producción”, aseguró Vanessa Lengies, quien le da vida a Érica.

En cuanto a su amor con Scott, la actriz agregó que: “Ella es una chica temerosa y tímida, así que no esperen verla lanzándose y coqueteando como una mujer segura. A ambos les tomará tiempo ver que el amor está más cerca de lo que ellos creen”.