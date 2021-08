‘Kisstory’: un documental para conocer a la banda sin maquillaje y lejos de la fama

Coincidiendo con la reanudación de su gira mundial, The Final Tour Ever: End of the Road, A&E estrena Kisstory, un imperdible documental dirigido por D.J. Viola que narra las casi cinco décadas de la banda, contada por los propios miembros fundadores, Paul Stanley y Gene Simmons, y otros grandes músicos invitados como Dave Grohl de Foo Fighters y Tom Morello, quienes reflexionan sobre la histórica carrera de esta legendaria banda de rock.

“Tú quieres lo mejor, tú tienes lo mejor”, son las palabras que suenan en los parlantes antes de cada show de Kiss. Y este mandamiento se cumple a rajatabla en Kisstory, el minucioso documental de cuatro horas, dividido en dos volúmenes, que como nunca antes se mete en los recovecos de la autoproclamada “banda más caliente del mundo”.

“No se trataba de endulzarlo y que sea todo color de rosa. Estamos llegando al final del camino y queremos mostrarlo todo. Lo que importa es ser honesto con tus fanáticos, decirles la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y hay algunas historias maravillosas, y luego hay algunas historias tristes”, contó Gene Simmons en el lanzamiento para medios de la producción.

4 horas dura Kisstory, que podrá verse los próximos 21 y 22 de agosto en A&E. La cita es a las diez de la noche.

El origen del maquillaje como alter ego de sus personalidades, imágenes de su primer show en 1973, o cuando Gene le pregunta a Paul por qué se pinta una sola estrella en el rostro, plasman una biopic que puede sorprender hasta a los más fanáticos. Y de paso, también le abre lugar a músicos invitados.

“Kiss hizo estallar todo en esta combinación nuclear: la luz, las explosiones por todas partes, el fuego. Nadie lo hizo nunca tan grande como ellos”, aseguró Dave Grohl, exbaterista de Nirvana y líder de Foo Fighters.