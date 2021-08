‘Free Guy’, una película en clave de videojuego

¿Qué pasaría su un día despertamos y nos damos cuenta de que nuestra vida es parte de un videojuego? Esta es la premisa de Free Guy, una cinta protagonizada por Ryan Reynolds. En esta historia, Guy es un tipo corriente que se da cuenta que no solo está viviendo en una simulación, sino que además está rodeado de hostilidad. Y aunque no tenga control sobre lo que pasa a su alrededor, intentará ser su propio comando y cambiar las cosas para las personas que le importan en Free City.

Del director de la trilogía Una noche en el museo, el elenco lo completan Jodie Comer (Molotov Girl), Taika Waititi (Antoine) y Joe Keery en el papel de Walter ‘Keys’, un programador cuya carrera parece no estar despegando. Sin embargo, Keys será el testigo número uno de cómo Guy vive el juego, que a la vez es su propia vida. Esto fue lo que nos contó el actor de Stranger Things acerca de este nuevo personaje.

¿Qué fue lo más llamativo de este guion cuando lo recibió?

Me gustó que hablara de una crisis existencial, que es la que Guy está teniendo. Se da cuenta que está viviendo en un juego y que su vida es una simulación, pero a la vez es una película de comedia de acción, es una producción taquillera con poco drama, tipo popcorn, pero en el fondo tiene un tema profundo y algo oscuro. También me encantó que la película deje una sensación esperanzadora, es algo que de verdad me gusta.

Ya que es una película en ambiente de videojuego, ¿buscó de pronto inspirarse en algún juego particular para complementar el guion y la creación misma del personaje de Keys?

Sí, y también tuvimos otras películas que nos inspiraron para entender el mundo de los videojuegos, hay cosas que necesitaba entender para poder reflejarlas en la película. GTA definitivamente fue una inspiración, diría yo, pero también Call of Duty, que se parece a lo que vemos en la Free City de la película. Fortnite también influyó. Intenté familiarizarme con estos juegos, quizás no de forma muy directa, pero sí necesitaba tenerlos como referencia.

Desde ya, muchas de las críticas que la película ha recibido son muy positivas, y podría decirse que contrastan con lo que se creía antes de que la película saliera (de que, tal vez, sería una película divertida y ya), ¿como equipo se esperaban que tuviera tan buena acogida?

Una vez que terminamos la película me alegró ver que Shawn (Levy, director) estaba feliz. Él estaba complacido con cómo resultó todo. Yo personalmente no diría que estoy en “shock”, pero sí estoy gratamente sorprendido de que les gustara tanto, porque cuando leí el guion me pareció que la película tenía mucho potencial para decir cosas que a la final sí son significativas. Creo que la gente respondió a eso. Espero que la vean, que además puedan ir a un teatro en compañía a disfrutarla, porque es una cinta pensada para ser vista en compañía de otros.

En contraste con las historias donde tenemos personajes extraordinarios, ¿podríamos decir que parte del atractivo de esta historia es tener a un protagonista del común con el que cualquiera se puede identificar?

Sí, lo creo. Es que es una película sobre un tipo corriente viviendo situaciones extraordinarias, casi como el mundo que vivimos actualmente. El mundo actualmente está de cabeza, las cosas no están estables. Me gusta que en la película parte de la historia y del mensaje es que puedes ser una buena persona y tomar buenas decisiones aún en tiempos convulsos. Las decisiones importan.

¿Cree que podría haber una segunda parte de Free Guy?

Sí, es decir, yo mismo ya hice esa pregunta, me parecería genial. Dependerá del director y de qué tantas ideas tengan para esa continuación.