“Lucy es una buena representación de la mujer”: Melissa O’Neil

¿Qué pasará con su personaje en esta nueva temporada. ¿Quién es Lucy ahora?

Lucy, en esta tercera temporada, está saliendo de su entrenamiento como novata, así que se abrirá un nuevo camino laboral para ella. Además, está bastante emocionada por trabajar con Nyla Harper, el personaje de Mekia Cox, quien sin duda, es la mejor mentora para ella.

Lucy es un personaje muy humano, con virtudes y defectos. En ese sentido, ¿qué ama y qué odia de ella?

Algo que amo de ella es su resiliencia, muy acorde a estos tiempos ya que es una buena representación de la mujer. Las mujeres tenemos esta resiliencia y sin importar cuántas veces caemos, siempre encontramos la manera de secarnos las lágrimas, levantarnos y seguir adelante. Ella me recuerda mucho a mi mamá porque, yo por el contrario he tenido una vida bendecida, no he experimentado momentos tan fuertes.

Además, adoro de Lucy su humildad y que tiene claro que debe pedir perdón y seguir adelante cuando se equivoca. Ella sabe que puede seguirlo internando y siempre pone su mejor cara.

¿Y qué odio de Lucy? Sabes, no creo que haya algo que odie, pero sí creo que le hace falta mucho por aprender. Por eso, deseo que pase más tiempo con el Sargento Grey (Richard Jones). Me gustaría que ella pudiera aprender más de él y recibir su guía.

“Fue un pequeño milagro que hubiéramos podido terminar la producción y sacarla al aire en medio de la pandemia”. Melissa O’Neil

#TheRookie nos hace sentir que siempre podemos crecer más allá de las circunstancias. Nueva Temporada | ESTRENO: jueves 12 de agosto a las 22:00 MX/AR/CH/COL y 23:00 VZLA. #SeriesQueTeMueven. pic.twitter.com/1CvnGxawej — UniversalTVLA (@UniversalTVLA) August 3, 2021

¿Cómo es la preparación física y mental para ser un policía?

Lo primero que tengo por decir es que amo esta clase de programas porque me retan como persona y actriz. Lo digo porque las escenas nos “obligan” a mantener un buen estado físico. En ese sentido, mi preparación tiene que ver con mantenerme saludable, y personalmente, me gusta montar bicicleta y me encantan las artes marciales. Entonces, he estado aprendiendo más sobre eso y he estado entrenando hasta con espadas. No creo que alguna vez use eso en el programa, pero sí me ha servido para trabajar la coordinación y me ha ayudado mucho a la hora de hacer escenas con un nivel alto de acción. Gracias este tipo de entrenamiento siento que ahora mis escenas de peleas se ven más realistas.

Yo siempre he pensado que un televidente puede darse cuenta fácilmente cuando un actor que está peleando o corriendo en televisión no lo hace muy seguido en la vida real. El sedentarismo se nota mucho en este tipo de series. Por eso, siempre intento que mi cuerpo tenga un buen rendimiento.

El mundo cambió por la pandemia. En ese sentido, ¿The Rookie también se transformó por la llegada del coronavirus? Me refiero a la historia y a los personajes.

La forma en la que empezamos a filmar cambió drásticamente y de alguna forma nos separó. De la nada, todas las personas con las que estábamos acostumbrados a trabajar ya no estaban cerca y estuvimos separados como por 9 meses. Entonces, fue muy duro tener momentos de creatividad con los compañeros en las escenas y cuando intentábamos comunicarnos estábamos detrás de mascarillas y protectores faciales, y hasta en el maquillaje las personas tenían que usar guantes para tocarnos. Fue un pequeño milagro que hubiéramos podido terminar la producción y sacarla al aire.

En cuanto a la historia como tal, con la pandemia también llegó un problema social y económico, y no solamente en Estados Unidos, también en todo el mundo. Así que la serie se arriesgó y se involucró con estas problemáticas sin perder la verdadera esencia del programa. Finalmente, se convirtió en algo muy emocionante porque fue un nuevo reto tanto en escena, como detrás de cámaras.

¿Tiene un momento favorito de esta nueva temporada?

Hay una escena muy interesante y emocional en la que Lucy descubre algo y termina siendo un gran momento entre ella y Bradford (Eric Winter). Grabar ese instante fue increíble.