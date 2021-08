Los viernes de agosto estarán llenitos de música en OnDirectv

En agosto, OnDirectv presenta tres shows de legendarias bandas y músicos como Pink Floyd, Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators y Alice Cooper, que también estarán disponibles en la plataforma de streaming, Directv Go.

El viernes 13 de agosto, a las 9:00 p.m., llega OnStage: Pink Floyd – Delicate Sound of Thunder, un concierto filmado en el Nassau Coliseum de Nueva York en 1989 perteneciente a la gira A Momentary Lapse Of Reason, que dio lugar a un álbum doble muy popular dentro de la discografía de la banda.

El especial muestra a David Gilmour, Rick Wright y Nick Mason interpretando clásicos de su repertorio como Shine On You Crazy Diamond, Time, Great Gig In The Sky y Wish You Were Here.

Una semana después, el viernes 20 a las 9:00 p.m., será el turno de OnStage: Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators. El 25 de septiembre de 2014, poco después del lanzamiento de su álbum World On Fire, Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators subió al escenario en el legendario Roxy Theatre en Sunset Strip en West Hollywood.

Una oportunidad brillante de ver a la banda de cerca mientras presentaban un set lleno de canciones, incluidos clásicos de la carrera anterior de Slash con Guns N’ Roses y Velvet Revolver.

Por último, el mismo viernes 20 a las 10:30 p.m., OnDirectv pondrá en pantalla OnStage: A Paranormal Evening with Alice Cooper at The Olympia Paris.

El padrino del shock rock interpreta en este concierto registrado en diciembre de 2017, éxitos como Poison, School’s Out y No More Mr. Nice Guy, así como otras gemas de su catálogo.