Gusi habla de complicidad, amor y entrega en ‘Superpoder’

El cantante prepara su próximo disco y desde ya deja adivinar algo de su acostumbrado romanticismo. Para esta canción se inspiró en los amores que apenas comienzan, así como el “milagro” de encontrar una química especial con otra persona. Esto fue lo que nos contó Gusi.

Superpoder nos antoja de conocer más de su próximo álbum, ¿qué aspecto de ese disco nos adelanta con esta canción?

El disco va a ser un poco más abierto, va a tener un campo más grande en cuanto a los sonidos latinos. Poco a poco voy descubriendo y redescubriendo música con la que me he influenciado a lo largo de estos años, Voy a atreverme a hacer cosas que siempre he querido; bachata, boleros, merengue. Con este último ya hice un par de canciones para el álbum pasado. Es decir, voy a abrirme a estos sonidos que nos regala el Caribe y que no son colombianos. También habrá más de lo que me caracteriza; vallenato, acordeón, todo eso fusionado con el pop que siempre me ha gustado.

En épocas donde el amor es muchas veces virtual y las conexiones humanas se han visto afectadas, ¿qué mensaje nos trae Superpoder? ¿Quizás algo sobre valorar las conexiones que tejemos con otros?

Precisamente habla de eso, de las conexiones que hay con la gente que más queremos. Saber también en qué momento hay un primer destello de ese amor, esos pequeños destellos que nos van mostrando que esa persona tiene una conexión especial con uno. Así mismo, ella va descubriendo cosas que ni siquiera sabía que existían. Es así como fui tejiendo y escribiendo la historia de la canción. Es una historia de amor, de entrega, y de adivinar poco a poco qué siente y piensa el otro.

Esta canción de cierta forma sigue el hilo de Estoy enamorao’, ¿fue algo intencional?

Me gusta ir mostrando canción por canción y que claramente entre esas historias haya una unidad. Para mí esto es un disco completo, un álbum de 10-11 canciones. Me gusta que cada una de las canciones tenga mucho que ver con la anterior, y que se vaya generando una curva de emociones y sensaciones que trato de mostrarles con las historias. Estoy enamorao es como esa primera fase de conquista, y Superpoder es cuando hay algo más de complicidad e intimidad.

14: la edad que tenía Gusi cuando comenzó su carrera como cantante

El sabor caribeño se siente en esta canción, ¿se lo dieron los productores involucrados?

Creo que siempre ha estado, incluso desde Gusi y Beto, me gusta mucho ir buscando nuevas influencias. Esta canción particularmente tiene un ritmo haitiano que se llama kompa, música de la que me enamoré hace años… La percusión la grabó Shangó Dely, un percusionista cartagenero. El aporte de Yera y los muchachos de Estereobeat enriqueció la canción.

En 2020 firmó con Gaira Música Local, ¿qué cosas le ha dejado esta nueva casa a su música? ¿Ha sido una oportunidad para renovar cosas?

Ha sido una buena etapa de conexión y reconexión con mi música, es saber que se identifican con lo que hago y creen que lo hago. Mi música tiene parte de lo que ha creado este sello. Creo que cuando hablamos el mismo lenguaje es mucho más fácil trabajar y tener coequiperos. Estoy contento con lo que hemos podido trabajar y espero que podamos seguir sumando fuerzas con todos, con Carlos, con Claudia, y todos los demás.

Además del álbum, ¿qué sorpresas trae Gusi para 2021 y 2022?​

Tenemos un par de duetos que ya están ahí, mi álbum tendrá algunos sonidos distintos, voy a utilizar elementos latinos que siempre me han influenciado además de mis sonidos colombianos. Vienen también invitaciones que me han hecho a mí, duetos que escucharán próximamente.