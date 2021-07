‘La Voz Kids’ vuelve a Caracol con un formato renovado y fresco

La Voz Kids se estrenó hace algunos días y a partir de ese momento se ha convertido en lo más visto de acuerdo a las cifras entregadas todos los días por Kantar Ibope Media.

La producción regresó renovada a la pantalla colombiana y ha estado sorprendiendo por diversos detalles.

Una de las primeras sorpresas reveladas tuvo que ver con la llegada de Laura Acuña, quien se convirtió en la nueva presentadora del formato.

“Llegar ha sido muy emocionante, sobre todo por poder ser testigo de todo ese talento que tiene el país y que en el futuro estallará. Se mueven muchas emociones, se mueven muchas fibras, y eso no tiene que ver solamente con el talento, sino también, con las historias que tienen estos pequeños y sus familias. Son relatos que nos ponen a pensar respecto a la situación del país, pero también, que nos hacen reflexionar sobre lo afortunados que somos por ser amados, por tener una familia que nos apoya a pesar de todo”, contó Laura Acuña en el lanzamiento para medios de la producción.

Pero en la presentación también está Laura Tobón, quien ha sido protagonista durante varias temporadas, conoce a la perfección el formato y siempre ha tenido mucha conexión con los niños.

Justamente, ella también dejó a varios televidentes con la boca abierta hace unos días, al anunciar que se convertirá en mamá por primera vez. Un detalle que no fue planeado por la producción, pero que le traerá más dulzura al formato.

Los entrenadores se refrescan…

El reality colombiano también se renovó en cuanto a entrenadores para esta nueva temporada. Y es que, aunque mantuvo a Andrés Cepeda, quien es una parte fundamental de la producción y que representa lo colombiano, La Voz Kids invitó a dos artistas extranjeros para darle un toque internacional: Natalia Jiménez, que se dio a conocer siendo parte de La quinta estación, y Jesús Navarro, la voz principal de la famosa agrupación mexicana, Reik.

“Nunca nos imaginamos contar con los dos al tiempo y ellos llegaron al país con unas ganas tremendas de disfrutarse esto, con una vibra positiva que se siente en el set y sobre todo, con conocimientos abismales, y no solo en música, también en formatos de este tipo. Yo me he encontrado con un par de personajes muy talentosos, pero también, muy humanos y cercanos a los chiquitines”, reveló Andrés Cepeda.

En cuanto a Natalia y Jesús, ambos se han mostrado muy sorprendidos de ver lo mucho que los niños colombianos son amantes de los géneros originarios de México como la ranchera y el regional.

“Yo sigo sin creer que aparezcan pequeños con voces capaces de interpretar temas que en mi país son históricas. Esto me llena de orgullo y de nostalgia. Es una mezcla de sentimientos muy bella que me hace pensar que estoy en el lugar correcto”, contó Jesús.

La Voz Kids detrás de cámaras…

Armar el reality no fue nada sencillo y a palabras de Juan Esteban Sampedro, gerente general de entretenimiento de Caracol Televisión, tuvieron bastante miedo al comienzo pues debieron renovar y repensar varios detalles, como por ejemplo, hacer audiciones virtuales.

“Nos tuvimos que lanzar al agua con una cantidad de protocolos inmensos para garantizar la salud y por eso nos exigieron no viajar a ninguna ciudad a reunirnos con los niños y sus familias. Por eso, tuvimos que hacerlo desde la virtualidad. Fue muy difícil, generó muchas dudas, pero el nivel de niños que tenemos en esta temporada nunca lo habíamos tenido. Fue tan increíble, que nos obligó a bajar la edad de entrada. Los niños más pequeños que habían estado con nosotros en el reality tenían 7 años, pero en esta temporada verán chiquitos de 5 años”.

Además, Juan Esteban aprovechó para revelar cuál será el reemplazo de este reality: “Pasaremos de La Voz Kids a La Voz Señior. Y vale la pena hacer la aclaración: no va a ser un programa que tenga niños y personas mayores de 60 años al mismo tiempo. Son dos programas diferentes y cuando acabe La Voz Kids comenzará el otro reality”.