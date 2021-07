“‘Cruella’ nos dio la oportunidad de explorar los inicios de la diva y la villana”: Fiona Crombie, diseñadora de producción

La esperada historia de Disney trae de vuelta a la famosa villana en una historia que se remonta a su niñez. En esta película, conocemos a la rebelde Estella, una niña fascinada por lo alternativo y transgresor. Conocemos también la tragedia que le cambia la vida, y cómo desde ahí se convierte definitivamente en una personalidad divergente en busca de cumplir un sueño: ser diseñadora de modas.

Pero en esta búsqueda, de la que irá acompañada de sus amigos y casi hermanos Horacio y Gaspar, se terminará encontrando con su verdadera personalidad, y descubrirá un secreto que le dará un giro a lo que conoce como “familia” y a su futuro en la moda.

Esto fue lo que nos contó la nominada al Óscar en 2019 por La favorita, Fiona Crombie, a propósito de Cruella.

¿Cómo hizo para reverenciar la ciudad y el periodo de tiempo en que se desarrolló la historia (década de los 50, 60 y 70)?

La cosa es que hay una enorme cantidad de fotografías y referencias que puedes usar y recopilar. Lo que hice fue trabajar con un artista de la referencia, Phil Clark, que me ayudó a tener cientos de imágenes que podía elegir según las que más resonaran conmigo y me inspiraran. Siempre hago una colección que me ofrece un marco de trabajo, no solo a mí sino al equipo, los mismos directores, todos. Eso fue genial de trabajar con una cinta ubicada en este periodo de tiempo, tuvimos muchos recursos.

¿Cuál fue el mayor reto para hacer esta versión de Cruella?

Sentí que tenía un entendimiento aceptable de la visión de lo que queríamos decir en esta película, la narración, los mundos… eso fue algo con lo que me sentí muy cómoda. Ya después entran los temas de logística; cuánto tiempo teníamos, cuántas semanas, cuántos sets, cuántas locaciones… para mí, uno de los retos más grandes fue tomar todos esos sets, que eran más de 100, y lograr que se les diera la misma importancia para que la cinta se sintiera completa. Tal vez el reto fue ese, mantener la misma disciplina y atención en cada uno de los sets.

¿Qué implica trabajar para Disney en comparación con otras producciones?

(Risas) para empezar, el dinero, porque tienes un presupuesto más grande. La diferencia es esa escala, y me sentí muy apoyada por Disney en mi visión. Sentí que teníamos mucho apoyo y que los productores estaban entusiasmados con nuestras ideas. Fue una preproducción larguísima, y un rodaje todavía más largo. Al tener un presupuesto más grande, puedes permitir que las ideas de tu equipo tengan apoyo, y además hay más manos trabajando para lograr lo que se busca. Al final del día, trabajo de la misma manera que lo haría en cualquier proyecto, pero me comunico con más personas y a la larga todo fluye naturalmente en una película como esta.

¿Qué tanto de esta película conservó ideas de la película animada de los 101 Dalmatas original?

Ciertamente la volvimos a revisar en una etapa temprana de la preproducción, realmente sentimos que como esta era una película diferente, de alguna forma “precuela” y en otro tiempo, teníamos que admitir que muchas cosas de esa cinta no se verían acá, teníamos que darle nuestro propio acercamiento. Tiene su propio lenguaje. A mí la versión animada me parece hermosa, de hecho hicimos un set que específicamente buscaba honrar la animación y lo hicimos al pie de la letra; todo se inspiró en la animación. Desde el tapiz de las paredes, las tazas, el mobiliario, y todo lo que encontrarías en la escena original está dentro de este set. Sin embargo, como decía antes, de verdad queríamos tener nuestra propia película aparte.

¿Cuáles diseñadores inspiraron los trajes que vemos en la película?

Bueno, tal vez Jenny Beavan (diseñadora de vestuario) sabe más, pero nos inspiró mucho Dior para los looks de la baronesa. Su taller de diseño lo basamos en ellos, en la manera en que organizaban sus plantillas y todo eso, hicimos una interpretación de ello, claro, pero sí tomamos elementos de esa elegancia y esa formalidad porque era algo que queríamos meter en esta historia. También nos basamos en Alexander McQueen y su espacio de trabajo, que luce más “improvisado”, más industrial. Ese encuentro entre ambos mundos nos funcionó bien como contraste.

Glenn Close y Emma Stone son dos grandes actrices representando a la misma mujer, ¿cómo logró combinar aspectos estéticos del personaje en estas protagonistas sin afectar la visión de la audiencia?

Me tomé la libertad de permitirme empezar de cero desde cierto punto, porque iniciamos desde antes de que fuera introducida al mundo desde el cual la conocemos. Así que mi punto de encuentro era llevarla a Hellman Hall, con un sentido de crear la atmósfera de su personalidad y dejando en claro en quién se convertiría en el futuro, y todo lo demás caería en su lugar al ver cómo empieza a desenvolverse en Hellman Hall al final de la cinta, en donde podemos ver una transición continua con el personaje más adulto de Glenn Close. Traté de no pensarlo demasiado (risas), fue un poco recordar que es un personaje icónico, pero al dejar un poco de eso a un lado, sin irrespetar el personaje, llevamos a Cruella al punto en la historia donde la necesitábamos para que el resto se desenvolviera solo. Su historia está llena de altibajos, momentos graciosos y otros trágicos, pero todo aquello son ingredientes que la convierten en el personaje que amamos o tememos. Es capaz de conquistarlo todo, a su manera y a su tiempo. Cruella es energía improvisada, pero con valentía, lo que nos dio la oportunidad de explorar los inicios de la diva y de la villana, los momentos agridulces y su vulnerabilidad, lo que es un punto clave que todos pueden disfrutar al ver la cinta.

