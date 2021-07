“Curiosamente, ‘¿A dónde vamos?’ es un disco bien madurado gracias a la pandemia”: Morat

Al igual que todas las personas de este mundo, a Morat la llegada del virus también le movió el piso y le transformó los planes, hablando especialmente de su nueva producción discográfica…

Simón Vargas: Este disco tiene algo bien particular y es que salía en 2020. Ese era el plan original cuando no existía la pandemia. Pero cuando inició, el álbum, de cierto modo, dejó de tener sentido porque los conciertos ya no existían y grabar juntos se hizo imposible. Lo que decidimos fue empezar a lanzar canción por canción, mantenernos conectados con la gente haciendo dinámicas en las redes sociales, y finalmente, lograr que la espera de la nueva producción no se convirtiera en algo tedioso.

Y debido a eso, el álbum cambió…

Simón: Teníamos otro concepto en su momento, pero con la pandemia pudimos darle el tiempo suficiente para que madurara. Fue así que llegamos al ¿A dónde vamos?, y aunque esa pregunta tiene un significado más allá de la coyuntura, sí nos parecía importante no ser ajenos a todo lo que estaba pasando y poder hablar de esto en algunas canciones.

Hablando de Morat, esa pregunta tiene que ver con que nosotros tampoco estamos muy claros respecto a ese a dónde vamos, teniendo en cuenta que no han regresado propiamente los conciertos y nuestra vida era viajar. Pero también tiene que ver con esa pregunta más general respecto a dónde vamos hablando de nuestro país y el mundo, en cuanto a política, economía, cultura, y cómo todo estos aspectos podrían tener afectaciones en nuestras sociedades. Creemos que a pesar de ser una pregunta tan sencilla, logra unir una gran cantidad de sentimientos.

“Nosotros no teníamos el plan perfecto, pero al final, logramos este resultado tan bonito en medio de tanta incertidumbre”. Juan Pablo Villamil

¿Cómo fue desarmar y volver a armar esta producción teniendo en cuenta los meses difíciles y de distancia que vivimos?

Martín Vargas: El disco estaba bastante adelantado, y aquí entre nos, estaba casi terminado. Se llamaba diferente, y estábamos tan seguros, que acabábamos de anunciar una gira con ese nombre. La pandemia nos enseñó a esperar, y al igual que todos, tuvimos que hacer un proceso y empezar a entender cómo funcionaba. En un inicio dijimos, esto es cuestión de un par de semanas, pero cuando caímos en cuenta de la verdadera realidad, nos llenamos de miedo.

Juan Pablo Villamil: Finalmente llegamos a la etapa de la aceptación y creo que era imposible que este tema no hiciera parte del álbum ya que varias canciones las grabamos en la casa de Isaza (Juan Pablo), nos tocó componer por Zoom, grabar a distancia y hasta hacer videos estando apartados. Usamos pantallas verdes, hicimos imágenes animadas, y en conclusión, todo lo que escucharán y verán en ¿A dónde vamos? se vio afectado por la pandemia.

Nosotros no teníamos el plan perfecto, y por el contrario, no sabíamos qué hacer, y ese aspecto también se sumó a las otras razones que teníamos para llamarlo así. Pero al final, logramos este resultado tan bonito en medio de tanta incertidumbre.

En cuanto a su sonido, el álbum también deja claro que hubo un tiempo de maduración…

Simón: Yo siento que nosotros veníamos en un ejercicio consciente de exploración desde Balas perdidas. Y lo que quisimos en un comienzo con esta producción era darle continuidad al sonido más rockero que habíamos sacado en Balas. Y cuando escuchen el álbum completo se van a dar cuenta de que está allí, porque es uno de nuestros géneros predilectos. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que uno de los criterios que nos guía en la elección de las canciones tiene que ver con que sean divertidas a la hora de tocar en vivo, y para nosotros, tocar rock da vida.

Con el disco anterior también nos habíamos hecho la pregunta de cómo tomar elementos de los géneros que más estaban sonando y lograr que una banda como nosotros las pudiera tocar en vivo sin que los fanáticos sintieran que habíamos cambiado radicalmente. Y decidimos, con más experiencia, seguir perfeccionando la fórmula en ¿A dónde vamos?. Así que esta producción es una recopilación de lo que a nosotros nos gusta en este presente, sumado a lo que la gente está escuchando en estos momentos, más aquello que nos llenó el alma en el pasado.

Este tiempo también les sirvió para madurar el disco en cuanto a su concepto visual. Por ejemplo, me parece que la portada encaja a la perfección con la idea del ¿A dónde vamos? porque los muestra a ustedes en un ascensor y acompañados de varios objetos que representan lo que se recoge caminando por la vida…

Juan Pablo: Partiendo de la pregunta quisimos hablar de un viaje de la banda en el que íbamos soltando sentimientos y recogiendo aprendizajes. El gran reto fue encontrar el vehículo y cómo lo representábamos gráficamente. Y bueno, al final salió esta idea un poco irreal de viajar a través de un ascensor, y estamos los cuatro allí, junto a varios elementos que tal vez no llevarías a un viaje, pero que de cierto modo, representan un poco a las diferentes canciones.